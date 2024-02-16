https://sputnikarabic.ae/20240216/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يكشف-عن-مخطط-احتيالي-لأوكرانيا-1086115762.html

الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف عن مخطط احتيالي لأوكرانيا

الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف عن مخطط احتيالي لأوكرانيا

وجه الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، انتقادات لاذعة للسيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، وذلك بسبب فكرة تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا عن طريق الائتمان، واصفا... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T05:53+0000

2024-02-16T05:53+0000

2024-02-16T05:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب الصحفي كارلسون على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، محذرا من أن "ليندسي غراهام يقترح خطة على الجمهوريين، لإقناعهم بأنه من الأفضل إقراض زيلينسكي 60 مليار دولار بدلاً من مجرد إعطائها له والبعض يقع في فخها، لكن هذه عملية احتيال.وبحسب الصحفي الأمريكي فإن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من سداد الديون، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إجبارها على ذلك.ووصف كارلسون هذه الخطوة بأنها طريقة غير شريفة لإرسال المزيد من الأسلحة إلى المنطقة، وتأخير اتفاقية السلام الحتمية والقضاء على المزيد من الأوكرانيين، وكثير منهم في نفس عمر السيناتور نفسه. وخلص كارلسون بالقول: "سيكون الأمر أسهل إذا انضم إليهم هو نفسه إلى ساحة المعركة". وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان دون اتخاذ إجراءات لحماية الحدود الأمريكية وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى به المشروع من قِبَل أعضاء مجلس الشيوخ، إلا أنه لا بد من دراسته من قبل مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، والتي تعارض تخصيص أموال جديدة لكييف.وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن مجلس النواب لن يتمكن من إجباره على تبني مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.وكان مجلس النواب الأمريكي قد دخل في عطلة يوم الخميس حتى 28 فبراير/شباط، دون التصويت على مشروع قانون المساعدات، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل. وأعرب جو بايدن عن أسفه إزاء ذلك، قائلا إن فشل الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا "لن يُنسى أبدا".

https://sputnikarabic.ae/20240213/كارلسون-حتى-مع-الدعم-الغربي-لا-فرصة-لأوكرانيا-في-الانتصار--1086021179.html

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