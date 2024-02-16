https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الأوكرانية-تدخل-عن-طريق-الخطأ-حقل-ألغام-لها-أثناء-هروبها-1086130003.html

القوات الأوكرانية تدخل عن طريق الخطأ حقل ألغام لها أثناء هروبها

القوات الأوكرانية تدخل عن طريق الخطأ حقل ألغام لها أثناء هروبها

أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن القوات الأوكرانية دخلت عن طريق الخطأ حقل ألغام تابع لها أثناء هروبها من أفدييفكا. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T11:58+0000

2024-02-16T11:58+0000

2024-02-16T12:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت صحيفة "روسكي أروجي" أنه تم القضاء على عدة مجموعات من الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا يحاولون الهروب من مصنع أفدييفكا للكيماويات، بواسطة حقول الألغام الخاصة بهم المثبتة حول المصنع.وذكرت الصحيفة أن الأوكرانيين حاولوا الهروب من أفدييفكا ليلاً، وفي أراضي المصنع، استهدفت المدفعية الروسية النار في مستودعات وقود المركبات المدرعة، وأدى الدخان الأسود اللاذع الناتج عن الحريق إلى تقليل الرؤية الضعيفة بالفعل إلى الصفر.وأشارت الصحيفة إلى أن الارتباك العام الناجم عن تحول الضربات الجوية الروسية تحول إلى حالة من الذعر، وهذا ما تسميه قيادة القوات الأوكرانية "الوضع الخارج عن السيطرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240216/قائد-أوكراني-لواء-الهجوم-الثالث-مطوق-بالكامل-في-بعض-الأماكن-1086127533.html

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روسيا, رصد عسكري