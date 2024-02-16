https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الأوكرانية-تدخل-عن-طريق-الخطأ-حقل-ألغام-لها-أثناء-هروبها-1086130003.html
القوات الأوكرانية تدخل عن طريق الخطأ حقل ألغام لها أثناء هروبها
القوات الأوكرانية تدخل عن طريق الخطأ حقل ألغام لها أثناء هروبها
أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن القوات الأوكرانية دخلت عن طريق الخطأ حقل ألغام تابع لها أثناء هروبها من أفدييفكا. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T11:58+0000
2024-02-16T11:58+0000
2024-02-16T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "روسكي أروجي" أنه تم القضاء على عدة مجموعات من الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا يحاولون الهروب من مصنع أفدييفكا للكيماويات، بواسطة حقول الألغام الخاصة بهم المثبتة حول المصنع.وذكرت الصحيفة أن الأوكرانيين حاولوا الهروب من أفدييفكا ليلاً، وفي أراضي المصنع، استهدفت المدفعية الروسية النار في مستودعات وقود المركبات المدرعة، وأدى الدخان الأسود اللاذع الناتج عن الحريق إلى تقليل الرؤية الضعيفة بالفعل إلى الصفر.وأشارت الصحيفة إلى أن الارتباك العام الناجم عن تحول الضربات الجوية الروسية تحول إلى حالة من الذعر، وهذا ما تسميه قيادة القوات الأوكرانية "الوضع الخارج عن السيطرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قائد-أوكراني-لواء-الهجوم-الثالث-مطوق-بالكامل-في-بعض-الأماكن-1086127533.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تدخل عن طريق الخطأ حقل ألغام لها أثناء هروبها
11:58 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 16.02.2024)
أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن القوات الأوكرانية دخلت عن طريق الخطأ حقل ألغام تابع لها أثناء هروبها من أفدييفكا.
وذكرت صحيفة
"روسكي أروجي" أنه تم القضاء على عدة مجموعات من الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا يحاولون الهروب من مصنع أفدييفكا للكيماويات، بواسطة حقول الألغام الخاصة بهم المثبتة حول المصنع.
وذكرت الصحيفة أن الأوكرانيين حاولوا الهروب من أفدييفكا ليلاً، وفي أراضي المصنع، استهدفت المدفعية الروسية النار في مستودعات وقود المركبات المدرعة، وأدى الدخان الأسود اللاذع الناتج عن الحريق إلى تقليل الرؤية الضعيفة بالفعل إلى الصفر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتباك العام الناجم عن تحول الضربات الجوية الروسية تحول إلى حالة من الذعر، وهذا ما تسميه قيادة القوات الأوكرانية "الوضع الخارج عن السيطرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.