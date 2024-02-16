https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الأوكرانية-تعترف-بوضع-حرج-على-محور-آخر-أكثر-سوءا-من-أرتيوموفسك-1086123853.html

القوات الأوكرانية تعترف بوضع حرج على محور آخر أكثر سوءا من أرتيوموفسك

القوات الأوكرانية تعترف بوضع حرج على محور آخر أكثر سوءا من أرتيوموفسك

كشف مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الجمعة، أن وضع القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا، الواقعة على مقربة من دونيتسك، محرج للغاية وهو أسوأ مما كان عليه في... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T10:08+0000

2024-02-16T10:08+0000

2024-02-16T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وذكر المتحدث باسم القوات الهجومية الأوكرانية، ألكسندر بورودين، لوسائل إعلام أوكرانية أن الوضع في أفدييفكا محرج للغاية حيث قارن الوضع مع ما حصل في باخموت و بـ"الفترة الأكثر خطورة". وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، ديمتري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرا إلى أن الوضع "صعب للغاية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240215/البيت-الأبيض-أفدييفكا-على-وشك-أن-تصبح-تحت-السيطرة-الروسية-بسبب-الوضع-الحرج-للقوات-الأوكرانية--1086111596.html

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