https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الروسية-تحقق-إنجازا-مهما-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع--1086132064.html
القوات الروسية تحقق إنجازا مهما على محور دونيتسك خلال أسبوع
القوات الروسية تحقق إنجازا مهما على محور دونيتسك خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن خسائر قوات كييف 1820 عسكريًا و11 دبابة. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T12:33+0000
2024-02-16T12:33+0000
2024-02-16T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الدفاع الروسية خلال الأسبوع الفائت: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت 46 هجومًا للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبوغدانوفكا، وكليشيفكا، وكراسنوي، ولينينسكوي، ونوفوميخيلوفكا، وشومي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه بلغت أكثر من 1820 عسكريًا و11 دبابة و14 آلية قتالية مدرعة و84 آلية، بالإضافة إلى 25 مدفعًا ميدانيا".كما هزموا وحدات من كتيبة المشاة "58"، والألوية الميكانيكية "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "127" و"128" في مناطق فلاديميروفكا وأوروزاينوي وفودياني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1060 عسكريًا ودبابتين وعشر مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة بالإضافة إلى 12 مدفعًا ميدانيًا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 عسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و23 مركبة، بالإضافة إلى 14 مدفعًا ميدانيًا.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" ومروحية من طراز "مي- 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارز"، كما أسقطت 405 مسيرة أوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الروسية-تنفذ-30-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086131696.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تحقق إنجازا مهما على محور دونيتسك خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن خسائر قوات كييف 1820 عسكريًا و11 دبابة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية خلال الأسبوع الفائت: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت 46 هجومًا للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبوغدانوفكا، وكليشيفكا، وكراسنوي، ولينينسكوي، ونوفوميخيلوفكا، وشومي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه بلغت أكثر من 1820 عسكريًا و11 دبابة و14 آلية قتالية مدرعة و84 آلية، بالإضافة إلى 25 مدفعًا ميدانيا".
وعلى اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت ثلاث هجمات للعدو بإجراءات منسقة.
كما هزموا وحدات من كتيبة المشاة "58"، والألوية الميكانيكية "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "127" و"128" في مناطق فلاديميروفكا وأوروزاينوي وفودياني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1060 عسكريًا ودبابتين وعشر مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة بالإضافة إلى 12 مدفعًا ميدانيًا.
أما في اتجاه خيرسون، هزمت القوات الروسية بغارات جوية ونيران المدفعية أفراد ومعدات اللواء "35" مشاة البحرية واللواء "121"، واللواء "23" للحرس الوطني الأوكراني في مناطق مستوطنات تياجينكا، ميخائيلوفكا، إيفانوفكا، يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 عسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و23 مركبة، بالإضافة إلى 14 مدفعًا ميدانيًا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" ومروحية من طراز "مي- 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارز"، كما أسقطت 405 مسيرة أوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.