https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الروسية-تحقق-إنجازا-مهما-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع--1086132064.html

القوات الروسية تحقق إنجازا مهما على محور دونيتسك خلال أسبوع

القوات الروسية تحقق إنجازا مهما على محور دونيتسك خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن خسائر قوات كييف 1820 عسكريًا و11 دبابة. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T12:33+0000

2024-02-16T12:33+0000

2024-02-16T12:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وجاء في بيان الدفاع الروسية خلال الأسبوع الفائت: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت 46 هجومًا للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبوغدانوفكا، وكليشيفكا، وكراسنوي، ولينينسكوي، ونوفوميخيلوفكا، وشومي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه بلغت أكثر من 1820 عسكريًا و11 دبابة و14 آلية قتالية مدرعة و84 آلية، بالإضافة إلى 25 مدفعًا ميدانيا".كما هزموا وحدات من كتيبة المشاة "58"، والألوية الميكانيكية "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "127" و"128" في مناطق فلاديميروفكا وأوروزاينوي وفودياني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1060 عسكريًا ودبابتين وعشر مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة بالإضافة إلى 12 مدفعًا ميدانيًا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 عسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و23 مركبة، بالإضافة إلى 14 مدفعًا ميدانيًا.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" ومروحية من طراز "مي- 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارز"، كما أسقطت 405 مسيرة أوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الروسية-تنفذ-30-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086131696.html

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