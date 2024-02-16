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لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/الناتو-يضع-خطة-لنشر-قوات-في-جميع-أنحاء-أوروبا-1086120461.html
"الناتو" يضع خطة لنشر قوات في جميع أنحاء أوروبا
"الناتو" يضع خطة لنشر قوات في جميع أنحاء أوروبا
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا يعكف على وضع خطة لنشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T08:25+0000
2024-02-16T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
العالم
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وكتبت وسائل إعلام بريطانية أن "التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية والتهديدات المزعومة لأمن الناتو من روسيا الاتحادية أدت إلى زيادة القلق بين الحكومات الغربية والضغط لزيادة الاستثمار في الدفاع".وأشارت إلى أن "القيادة اللوجستية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، ومركزها في مدينة أولم جنوبي ألمانيا، تعمل على وضع خطط لكيفية نشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا وسيتم دعمها وتعزيزها في حالة نشوب صراع".وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يخطط-لزعزعة-الاستقرار-في-آسيا-الوسطى-1086117135.html
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الناتو, روسيا, العالم
الناتو, روسيا, العالم

"الناتو" يضع خطة لنشر قوات في جميع أنحاء أوروبا

08:25 GMT 16.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا يعكف على وضع خطة لنشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن دعمها وتعزيزها في حالة نشوب صراع مع روسيا.
وكتبت وسائل إعلام بريطانية أن "التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية والتهديدات المزعومة لأمن الناتو من روسيا الاتحادية أدت إلى زيادة القلق بين الحكومات الغربية والضغط لزيادة الاستثمار في الدفاع".
وأشارت إلى أن "القيادة اللوجستية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، ومركزها في مدينة أولم جنوبي ألمانيا، تعمل على وضع خطط لكيفية نشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا وسيتم دعمها وتعزيزها في حالة نشوب صراع".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لزعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى
07:49 GMT
في الوقت نفسه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في وقت سابق، أن دول الناتو تحاول تخويف سكانها بتهديد روسي وهمي، والأشخاص الأذكياء يفهمون جيدًا أن هذا وهم.
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".
وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
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