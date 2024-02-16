https://sputnikarabic.ae/20240216/بوتين-الصناعة-الروسية-تتطور-بثقة-رغم-الضغوط-الخارجية-1086136173.html

بوتين: الصناعة الروسية تتطور بثقة رغم الضغوط الخارجية

بوتين: الصناعة الروسية تتطور بثقة رغم الضغوط الخارجية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الصناعة الروسية تتطور بثقة، رغم الضغوط الخارجية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T14:13+0000

2024-02-16T14:13+0000

2024-02-16T14:13+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال بوتين في اجتماع لدعم المشاريع الاستثمارية في الصناعة الروسية: "الصناعة الروسية تعمل بشكل مستقر وتتطور بثقة. وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، تم إنشاء قنوات توريد جديدة للمواد الخام والمكونات، وتم بناء العلاقات مع شركاء مهتمين موثوقين".وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، سير عمل ورشات التصنيع في مجمع "أورال فاغون زافود" لصناعة المعدات والمركبات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية، وتم إطلاعه على الأنظمة المختلفة للمركبات القتالية الجاهزة لإرسالها إلى القوات المسلحة الروسية.وقال بوتين خلال حديث مع عمال المصنع المختص بتطوير وإنتاج المعدات العسكرية: "بشكل عام، أظهرت صناعة الدفاع نتائج جيدة للغاية خلال العام والنصف الماضي"، معربا عن سروره بنتائج عمل المجمع الصناعي العسكري المحلي الروسي، والذي زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات المختلفة.وأشار بوتين إلى أنه "بالنسبة لإنتاج دروع الحماية الفردية للجنود، فقد زاد 10 مرات، وإنتاج السيارات من مختلف الفئات زاد سبع مرات، بينما زاد إنتاج الدبابات خمس مرات، وإنتاج المركبات المدرعة من مختلف الفئات 3.5 مرة"، مؤكدا أن عمليات الإنتاج "تضاعفت عدة مرات".وأعلن المدير العام لشركة "روس فاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، في وقت سابق، أن روسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء الاصطناعي)، ما يسمح بتحديد أهداف والمعدات العسكرية بدقة في منطقة العمليات الخاصة.وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".وأوضح غيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.

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