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روسيا تختبر طائرة نقل مسيرة جديدة... فيديو
روسيا تختبر طائرة نقل مسيرة جديدة... فيديو
أفاد معهد أبحاث الطيران السيبيري الروسي بأن طائرة النقل المسيّرة الثقيلة "بارتيزان" اجتازت المرحلة الأولى من اختبارات الطيران. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T16:34+0000
2024-02-16T16:34+0000
روسيا
العالم
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وأشار المعهد إلى أنه تم إجراء اختبارات مدتها عشرين دقيقة في الوضع المأهول على ارتفاع 200 متر وبسرعة تتراوح من 50 إلى 200 كيلومتر في الساعة.وقال الطيار الذي تحكم بالطائرة: "خلال الرحلة التجريبية الأولى، تأكدنا من خصائص الإقلاع والهبوط المعلنة والتحكم المستقر بسرعات منخفضة للغاية".وتابع: "من المقرر أن يتم استخدام الطائرة دون طيار في نقل البضائع، والطيران الطبي، ومراقبة الطيران، وكذلك في عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق".وعلق الرئيس التنفيذي لشركة "FPI"، أندريه غريغورييف، على الاختبارات، قائلا: "سوف نحصل على طائرة عالمية مع إمكانية القيادة الاختيارية. وبفضل وجود نظام التحكم الآلي، يمكن تنظيم نقل البضائع المستقل بالكامل في الوضع المستقل ونقل الركاب في الوضع المأهول".وتابع: "سيعمل نظام التحكم الآلي على تبسيط قيادة الطائرة بشكل كبير، الأمر الذي في المستقبل قد يجعل الطيران المحلي في المتناول حقًا".
https://sputnikarabic.ae/20240216/بوتين-الصناعة-الروسية-تتطور-بثقة-رغم-الضغوط-الخارجية-1086136173.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تختبر طائرة نقل مسيرة جديدة... فيديو

16:34 GMT 16.02.2024
© Photoكشفت شركة "روستيخ" الروسية عن أول طائرة جوية روسية ثقيلة دون طيار "BAS-200"
كشفت شركة روستيخ الروسية عن أول طائرة جوية روسية ثقيلة دون طيار BAS-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
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أفاد معهد أبحاث الطيران السيبيري الروسي بأن طائرة النقل المسيّرة الثقيلة "بارتيزان" اجتازت المرحلة الأولى من اختبارات الطيران.
وأشار المعهد إلى أنه تم إجراء اختبارات مدتها عشرين دقيقة في الوضع المأهول على ارتفاع 200 متر وبسرعة تتراوح من 50 إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وتتميز الطائرة بقدرتها على نقل حمولة تصل إلى طن، والتحليق لمسافة 1000 كلم في كل مهمة.
وقال الطيار الذي تحكم بالطائرة: "خلال الرحلة التجريبية الأولى، تأكدنا من خصائص الإقلاع والهبوط المعلنة والتحكم المستقر بسرعات منخفضة للغاية".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
بوتين: الصناعة الروسية تتطور بثقة رغم الضغوط الخارجية
14:13 GMT
وتابع: "من المقرر أن يتم استخدام الطائرة دون طيار في نقل البضائع، والطيران الطبي، ومراقبة الطيران، وكذلك في عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق".
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة "FPI"، أندريه غريغورييف، على الاختبارات، قائلا: "سوف نحصل على طائرة عالمية مع إمكانية القيادة الاختيارية. وبفضل وجود نظام التحكم الآلي، يمكن تنظيم نقل البضائع المستقل بالكامل في الوضع المستقل ونقل الركاب في الوضع المأهول".
وتابع: "سيعمل نظام التحكم الآلي على تبسيط قيادة الطائرة بشكل كبير، الأمر الذي في المستقبل قد يجعل الطيران المحلي في المتناول حقًا".
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