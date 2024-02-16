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https://sputnikarabic.ae/20240216/سقوط-طائرة-على-شاحنة-وسط-طريق-مزدحم-فيديو-1086136408.html
سقوط طائرة على شاحنة وسط طريق مزدحم... فيديو
سقوط طائرة على شاحنة وسط طريق مزدحم... فيديو
لقي شخصان مصرعهما بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T14:19+0000
2024-02-16T14:19+0000
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وقال أحد شهود العيان إن الطائرة ارتطمت بأعلى شاحنة قبل أن تصطدم بأحد الجدران وتندلع فيها النيران.وتقوم هيئة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادثة.
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نادي الفيديو, منوعات

سقوط طائرة على شاحنة وسط طريق مزدحم... فيديو

14:19 GMT 16.02.2024
© Photo / youtubeمشهد مروع لسقوط طائرة في طريق في أمريكا مكتظ بعد تعطل محركاتها
مشهد مروع لسقوط طائرة في طريق في أمريكا مكتظ بعد تعطل محركاتها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Photo / youtube
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لقي شخصان مصرعهما بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال أحد شهود العيان إن الطائرة ارتطمت بأعلى شاحنة قبل أن تصطدم بأحد الجدران وتندلع فيها النيران.

وكان على متن الطائرة 5 أشخاص، ولقي الطيّار ونائبه مصرعهما.

وذكر الطيّار المراقب للحركة الجوية إن الطائرة فقدت محركيها قبل اصطدامها بالجدار.
وتقوم هيئة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادثة.
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