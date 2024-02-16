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https://sputnikarabic.ae/20240216/صورة-سيلفي-تتسبب-بمقتل-رجل-1086134759.html
صورة "سيلفي" تتسبب بمقتل رجل... صور وفيديو
صورة "سيلفي" تتسبب بمقتل رجل... صور وفيديو
لقي رجل حتفه، بعد أن هاجمه أسد آسيوي داخل قفصه في حديقة حيوان جنوبي الهند، وهو يحاول التقاط صورة "سيلفي" معه. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T13:42+0000
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وفي تفاصيل الحادثة، قال مسؤولو الحديقة إن براهلاد جوجار، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، تسلّق سياجا ارتفاعه 12 قدما، وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند، لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن حذّره وركض نحوه عندما رآه يحاول تسلق السياج، لكنه قفز داخل الحظيرة ووصل إلى الأسد.
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العالم, منوعات
العالم, منوعات

صورة "سيلفي" تتسبب بمقتل رجل... صور وفيديو

13:42 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 16.02.2024)
© AFP 2023 / Sam Panthakyأسد
أسد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / Sam Panthaky
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لقي رجل حتفه، بعد أن هاجمه أسد آسيوي داخل قفصه في حديقة حيوان جنوبي الهند، وهو يحاول التقاط صورة "سيلفي" معه.
وفي تفاصيل الحادثة، قال مسؤولو الحديقة إن براهلاد جوجار، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، تسلّق سياجا ارتفاعه 12 قدما، وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند، لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
يد مفطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
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ظهور فيروس "ألاسكابوكوكس" الغامض
13:07 GMT
وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن حذّره وركض نحوه عندما رآه يحاول تسلق السياج، لكنه قفز داخل الحظيرة ووصل إلى الأسد.
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