https://sputnikarabic.ae/20240216/ضابط-أوكراني-يقر-بترك-الجرحى-والقتلى-على-الطرقات-خلال-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086133794.html
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T13:14+0000
2024-02-16T13:14+0000
2024-02-16T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكر الضابط التابع للواء الهجوم الأوكراني الثالث، فيكتور بيلياك، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه عند الانسحاب من المواقع أمرت القيادة العسكرية بترك الجرحى، مضيفًا أن الطريق المؤدي إلى المدينة مليء بجثث الجنود الأوكرانيين.وأكد الضابط الأوكراني أن القيادة العسكرية تجاهلت مطالب سحب الأفراد من الموقع المنكوب وأصرت على الدفاع.يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، دمي تري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرًا إلى أن الوضع "صعب للغاية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قائد-أوكراني-لواء-الهجوم-الثالث-مطوق-بالكامل-في-بعض-الأماكن-1086127533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر الضابط التابع للواء الهجوم الأوكراني الثالث، فيكتور بيلياك، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه عند الانسحاب من المواقع أمرت القيادة العسكرية بترك الجرحى، مضيفًا أن الطريق المؤدي إلى المدينة مليء بجثث الجنود الأوكرانيين.
ووفقًا لضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، كان لا بد من ترك ستة أشخاص على الأقل في المكان، مشيرًا إلى أن القوات المتبقية خرجت من المنطقة المحصنة المحاصرة بصعوبة وخسائرها كبيرة.
وأكد الضابط الأوكراني أن القيادة العسكرية تجاهلت مطالب سحب الأفراد من الموقع المنكوب وأصرت على الدفاع.
يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.
وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، دمي تري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرًا إلى أن الوضع "صعب للغاية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.