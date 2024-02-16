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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/ضابط-أوكراني-يقر-بترك-الجرحى-والقتلى-على-الطرقات-خلال-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086133794.html
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T13:14+0000
2024-02-16T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكر الضابط التابع للواء الهجوم الأوكراني الثالث، فيكتور بيلياك، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه عند الانسحاب من المواقع أمرت القيادة العسكرية بترك الجرحى، مضيفًا أن الطريق المؤدي إلى المدينة مليء بجثث الجنود الأوكرانيين.وأكد الضابط الأوكراني أن القيادة العسكرية تجاهلت مطالب سحب الأفراد من الموقع المنكوب وأصرت على الدفاع.يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، دمي تري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرًا إلى أن الوضع "صعب للغاية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قائد-أوكراني-لواء-الهجوم-الثالث-مطوق-بالكامل-في-بعض-الأماكن-1086127533.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا

13:14 GMT 16.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر الضابط التابع للواء الهجوم الأوكراني الثالث، فيكتور بيلياك، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه عند الانسحاب من المواقع أمرت القيادة العسكرية بترك الجرحى، مضيفًا أن الطريق المؤدي إلى المدينة مليء بجثث الجنود الأوكرانيين.

ووفقًا لضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، كان لا بد من ترك ستة أشخاص على الأقل في المكان، مشيرًا إلى أن القوات المتبقية خرجت من المنطقة المحصنة المحاصرة بصعوبة وخسائرها كبيرة.

وأكد الضابط الأوكراني أن القيادة العسكرية تجاهلت مطالب سحب الأفراد من الموقع المنكوب وأصرت على الدفاع.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد أوكراني: لواء الهجوم الثالث مطوق بالكامل في بعض الأماكن
10:59 GMT
يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.
وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، دمي تري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرًا إلى أن الوضع "صعب للغاية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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