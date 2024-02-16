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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قائد-أوكراني-لواء-الهجوم-الثالث-مطوق-بالكامل-في-بعض-الأماكن-1086127533.html
قائد أوكراني: لواء الهجوم الثالث مطوق بالكامل في بعض الأماكن
قائد أوكراني: لواء الهجوم الثالث مطوق بالكامل في بعض الأماكن
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن مسؤول عسكري بارز، بأن اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم إرساله على وجه السرعة إلى أفدييفكا،... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T10:59+0000
2024-02-16T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلاً عن نائب قائد اللواء روديون كودرياشوف، أن اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بات في وضع محرج للغاية، حيث تم تطويقه من جهات متعددة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/القوات-الأوكرانية-تعترف-بوضع-حرج-على-محور-آخر-أكثر-سوءا-من-أرتيوموفسك-1086123853.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قائد أوكراني: لواء الهجوم الثالث مطوق بالكامل في بعض الأماكن

10:59 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 16.02.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن مسؤول عسكري بارز، بأن اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم إرساله على وجه السرعة إلى أفدييفكا، بات محاصرا بالكامل في بعض مناطق انتشاره.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلاً عن نائب قائد اللواء روديون كودرياشوف، أن اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بات في وضع محرج للغاية، حيث تم تطويقه من جهات متعددة.

يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تعترف بوضع حرج على محور آخر أكثر سوءا من أرتيوموفسك
10:08 GMT

وفي سياق متصل، اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا"، دمي تري ليخوفوي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبًا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، مشيرًا إلى أن الوضع "صعب للغاية".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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