https://sputnikarabic.ae/20240216/قادة-الناتو-يستبعدون-الهجوم-الروسي-على-دول-الحلف-1086117012.html
قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف
قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف
أعلنت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تأخذ التقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T08:18+0000
2024-02-16T08:18+0000
2024-02-16T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي تشكك في التصريحات المنتشرة في الغرب بأن روسيا تعتزم مهاجمة إحدى دول الحلف.وأشارت الصحيفة في تقريرها: "بعض أعضاء الحلف يشككون في أن روسيا تنوي مهاجمة إحدى دول أعضاء الناتو. وفي هذا الصدد، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لم يذكر اسمه للصحيفة "تقييمنا هو أن روسيا تأخذ من التزامات الحلف بموجب المادة الخامسة على محمل الجد ولا يريدون خوض حرب مع حلف شمال الأطلسي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قلق-غربي-من-تصاعد-الإنتاج-الصناعي-العسكري-الروسي-1086116514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف
أعلنت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تأخذ التقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف على محمل الجد.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي تشكك في التصريحات المنتشرة في الغرب بأن روسيا تعتزم مهاجمة إحدى دول الحلف.
وأشارت الصحيفة في تقريرها: "بعض أعضاء الحلف يشككون في أن روسيا تنوي مهاجمة إحدى دول أعضاء الناتو.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لم يذكر اسمه للصحيفة "تقييمنا هو أن روسيا تأخذ من التزامات الحلف بموجب المادة الخامسة على محمل الجد ولا يريدون خوض حرب مع حلف شمال الأطلسي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.