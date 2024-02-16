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لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قادة-الناتو-يستبعدون-الهجوم-الروسي-على-دول-الحلف-1086117012.html
قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف
قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف
أعلنت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تأخذ التقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T08:18+0000
2024-02-16T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي تشكك في التصريحات المنتشرة في الغرب بأن روسيا تعتزم مهاجمة إحدى دول الحلف.وأشارت الصحيفة في تقريرها: "بعض أعضاء الحلف يشككون في أن روسيا تنوي مهاجمة إحدى دول أعضاء الناتو. وفي هذا الصدد، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لم يذكر اسمه للصحيفة "تقييمنا هو أن روسيا تأخذ من التزامات الحلف بموجب المادة الخامسة على محمل الجد ولا يريدون خوض حرب مع حلف شمال الأطلسي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قلق-غربي-من-تصاعد-الإنتاج-الصناعي-العسكري-الروسي-1086116514.html
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العالم
العالم

قادة "الناتو" يستبعدون الهجوم الروسي على دول الحلف

08:18 GMT 16.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أعلنت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تأخذ التقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف على محمل الجد.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي تشكك في التصريحات المنتشرة في الغرب بأن روسيا تعتزم مهاجمة إحدى دول الحلف.
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قلق غربي من تصاعد الإنتاج الصناعي العسكري الروسي
07:11 GMT
وأشارت الصحيفة في تقريرها: "بعض أعضاء الحلف يشككون في أن روسيا تنوي مهاجمة إحدى دول أعضاء الناتو.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لم يذكر اسمه للصحيفة "تقييمنا هو أن روسيا تأخذ من التزامات الحلف بموجب المادة الخامسة على محمل الجد ولا يريدون خوض حرب مع حلف شمال الأطلسي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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