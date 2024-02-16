https://sputnikarabic.ae/20240216/قلق-غربي-من-تصاعد-الإنتاج-الصناعي-العسكري-الروسي-1086116514.html
قلق غربي من تصاعد الإنتاج الصناعي العسكري الروسي
قلق غربي من تصاعد الإنتاج الصناعي العسكري الروسي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشعر بالقلق إزاء وتيرة الإنتاج الصناعي العسكري في روسيا. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T07:11+0000
2024-02-16T07:11+0000
2024-02-16T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أحد أسباب قلق السياسيين الغربيين هو إحياء روسيا لصناعتها الدفاعية، وهو ما حدث خلال العام الماضي بوتيرة اعتبرها الكثيرون في الغرب مستحيلة.وبحسب مصادر الصحيفة تمكنت الصناعة العسكرية الروسية من إنتاج ملايين القذائف المدفعية وعدة مئات من الدبابات العام الماضي فقط، في حين أن مستقبل حلف شمال الأطلسي نفسه أصبح موضع شك بسبب العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى، مضيفا أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240216/ضابط-يحذر-من-خسارة-مدينة-أوكرانية-كبيرة-بسبب-قلة-التمويل-العسكري-1086115611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قلق غربي من تصاعد الإنتاج الصناعي العسكري الروسي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشعر بالقلق إزاء وتيرة الإنتاج الصناعي العسكري في روسيا.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أحد أسباب قلق السياسيين الغربيين هو إحياء روسيا لصناعتها الدفاعية، وهو ما حدث خلال العام الماضي بوتيرة اعتبرها الكثيرون في الغرب مستحيلة.
وبحسب مصادر الصحيفة تمكنت الصناعة العسكرية الروسية من إنتاج ملايين القذائف المدفعية وعدة مئات من الدبابات العام الماضي فقط، في حين أن مستقبل حلف شمال الأطلسي نفسه أصبح موضع شك بسبب العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وتنقل الصحيفة عن ضابط استخبارات بريطاني قوله: "إننا نعيش في أوقات خطيرة حقًا".
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى، مضيفا أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.