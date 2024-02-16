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كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو
كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في منتدى موسكو الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم

كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو

12:09 GMT 16.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر "الميدان الأوروبي: عقد أوكرانيا الضائع"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر الميدان الأوروبي: عقد أوكرانيا الضائع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في منتدى موسكو الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد.
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