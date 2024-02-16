https://sputnikarabic.ae/20240216/كلمة-لافروف-خلال-منتدى-من-أجل-حرية-الأمم-في-موسكو-1086131482.html
كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو
كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في منتدى موسكو الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T12:09+0000
2024-02-16T12:09+0000
2024-02-16T12:09+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086121551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b6b29d1fe913b1e102b156efba4684d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086121551_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_edf479b7ab3dcc39d25910d90498c7f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
كلمة لافروف خلال منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو
يتبع
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في منتدى موسكو الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد.