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https://sputnikarabic.ae/20240216/لافروف-يكشف-عن-17-منطقة-مستعمرة-في-العالم-1086134098.html
لافروف يكشف عن 17 منطقة مستعمرة في العالم
لافروف يكشف عن 17 منطقة مستعمرة في العالم
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا تزال هناك 17 منطقة في العالم تابعة للاستعمار، والتي لا ينوي المستعمرون التخلي عنها للدول الأم، مؤكدًا أن روسيا... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T13:23+0000
2024-02-16T13:23+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال كلمة له أمام المشاركين في المنتدى الدولي "من أجل حرية الأمم"، الذي يعقد في موسكو بمبادرة من حزب "روسيا الموحدة"، قال فيها: "حتى يومنا هذا، لا تزال 17 منطقة تابعة للاستعمار، والتي لن يتخلى عنها المستعمرون على الرغم من مطالب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.وتابع في هذا الصدد بالقول: "لقد حان الوقت لتوحيد جهود الجميع والأشخاص ذوي التفكير المماثل لبدء العمل المنهجي للقضاء على الممارسات الاستعمارية الجديدة، حيث من الضروري تعبئة الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي للدفاع عن العدالة في الشؤون العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20240216/بوتين-نرى-مظاهر-عدوانية-للاستعمار-الجديد-في-سلوك-الغرب-1086122608.html
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لافروف يكشف عن 17 منطقة مستعمرة في العالم

13:23 GMT 16.02.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا تزال هناك 17 منطقة في العالم تابعة للاستعمار، والتي لا ينوي المستعمرون التخلي عنها للدول الأم، مؤكدًا أن روسيا تؤيد استكمال عملية إنهاء الاستعمار في العالم.
وجاءت تصريحات لافروف خلال كلمة له أمام المشاركين في المنتدى الدولي "من أجل حرية الأمم"، الذي يعقد في موسكو بمبادرة من حزب "روسيا الموحدة"، قال فيها: "حتى يومنا هذا، لا تزال 17 منطقة تابعة للاستعمار، والتي لن يتخلى عنها المستعمرون على الرغم من مطالب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأضاف الوزير أن موسكو وضمن جهود مشتركة مع الشركاء، تقترح تطوير مناهج مشتركة للأغلبية العالمية لفهم الاستعمار الجديد، وكذلك استكمال العمل الذي بدأه الاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار.
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وتابع في هذا الصدد بالقول: "لقد حان الوقت لتوحيد جهود الجميع والأشخاص ذوي التفكير المماثل لبدء العمل المنهجي للقضاء على الممارسات الاستعمارية الجديدة، حيث من الضروري تعبئة الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي للدفاع عن العدالة في الشؤون العالمية".
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