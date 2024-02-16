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https://sputnikarabic.ae/20240216/لحظة-إلقاء-القبض-على-ذئب-نهش-3-أطفال-فيديو-1086134396.html
لحظة إلقاء القبض على ذئب نهش 3 أطفال... فيديو
لحظة إلقاء القبض على ذئب نهش 3 أطفال... فيديو
قام أعضاء قسم شرطة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية وخدمات أرلينغتون للحيوانات بإلقاء القبض على ذئب، بعد ورود أنباء عن تعرّض 3 أطفال للعض من قبل ذئب. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T13:43+0000
2024-02-16T13:43+0000
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وقال ضابط في قسم الشرطة: "ذئب القيوط بدأ بما يمكن أن نسميه "النباح والعويل"، وهو أمر غير عادي، خاصة مع وجود أشخاص محيطين به".وتابع الضابط: "كان هذا الحيوان غير عادي على الإطلاق لأنه بدأ بالسير نحوي، لم يسبق لي أن رأيت ذئبًا يفعل ذلك. عادةً عندما تشاهدك ذئاب القيوط تخرج من المنطقة بسرعة. كان هذا الحيوان مختلفًا تمامًا".وقال الضابط إنهم استخدموا طلقة بجهاز مشابه لمسدس الصعق، وعندما أصابت تلك الطلقة الذئب، تمكن الضباط من ربط الحزام على رقبة الذئب وإخراجه من الحديقة، مؤكدًا أنه سيتم قتل الذئب بطريقة رحيمة ونقله إلى تكساس للخدمات الصحية والإنسانية في أوستن لإجراء اختبار داء الكلب.
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نادي الفيديو

لحظة إلقاء القبض على ذئب نهش 3 أطفال... فيديو

13:43 GMT 16.02.2024
© CCذئب
ذئب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© CC
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قام أعضاء قسم شرطة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية وخدمات أرلينغتون للحيوانات بإلقاء القبض على ذئب، بعد ورود أنباء عن تعرّض 3 أطفال للعض من قبل ذئب.
وقال ضابط في قسم الشرطة: "ذئب القيوط بدأ بما يمكن أن نسميه "النباح والعويل"، وهو أمر غير عادي، خاصة مع وجود أشخاص محيطين به".
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وتابع الضابط: "كان هذا الحيوان غير عادي على الإطلاق لأنه بدأ بالسير نحوي، لم يسبق لي أن رأيت ذئبًا يفعل ذلك. عادةً عندما تشاهدك ذئاب القيوط تخرج من المنطقة بسرعة. كان هذا الحيوان مختلفًا تمامًا".
وقال الضابط إنهم استخدموا طلقة بجهاز مشابه لمسدس الصعق، وعندما أصابت تلك الطلقة الذئب، تمكن الضباط من ربط الحزام على رقبة الذئب وإخراجه من الحديقة، مؤكدًا أنه سيتم قتل الذئب بطريقة رحيمة ونقله إلى تكساس للخدمات الصحية والإنسانية في أوستن لإجراء اختبار داء الكلب.
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