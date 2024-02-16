https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-الضربات-الأمريكية-والبريطانية-ضد-أنصار-الله-غير-شرعية-على-الإطلاق--1086120747.html

مجلس الأمن الروسي: الضربات الأمريكية والبريطانية ضد "أنصار الله" غير شرعية على الإطلاق

مجلس الأمن الروسي: الضربات الأمريكية والبريطانية ضد "أنصار الله" غير شرعية على الإطلاق

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين غير شرعية على الإطلاق وتتعارض مع ميثاق الأمم... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T08:23+0000

2024-02-16T08:23+0000

2024-02-16T08:23+0000

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg

وأضاف باتروشيف بالقول إن "هجمات هذه الدول على مواقع الحوثيين غير شرعية على الإطلاق"، مضيفا أن ممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يرتبط مطلقا بما تفعله واشنطن ولندن في اليمن". وبوقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" "مصادرة أسلحة تقليدية متقدمة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب يوم 28 يناير"، مؤكدة "اكتشاف أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات مركبة تحت الماء/السطح مُسيرة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجمعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".وتتهم الحكومة اليمنية، إيران منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة إلى جماعة "أنصار الله"، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة، تبنت "أنصار الله"، استهداف 35 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، 17 منها إسرائيلية، و14 أميركية و3 بريطانية، مؤكدة استمرار عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240215/باحث-لـسبوتنيك-السلام-في-اليمن-لا-يزال-بعيد-المنال-والصراع-داخل-البحر-الأحمر-قد-يطول-1086110080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا