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https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-نشعر-بالقلق-من-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-1086123977.html
مجلس الأمن الروسي: نشعر بالقلق من أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
مجلس الأمن الروسي: نشعر بالقلق من أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية، وكذلك الأجهزة القريبة من الدولة، تشكل مصدر قلق بالغ،... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T10:09+0000
2024-02-16T10:09+0000
روسيا
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وأوضح ميدفيديف في الجلسة العامة لمنتدى روسيا الدولي "من أجل حرية الأمم"، أن "الأنشطة الاستعمارية الجديدة، وإنشاء مختبرات مختلفة، بما في ذلك المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تعتبر مصدر قلق بالغ".وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في 9 فبراير/ شباط الجاري، أنه بتعزيز روسيا موقفها كقوة قوية، لا أحد يقدر على عزلها.وأوضح ميدفيديف: "روسيا في القرن الـ21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي".وأشار ميدفيديف إلى أن رؤساء دول حلف شمال الأطلسي يتحدثون باستمرار عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو قالت مرارًا إنه لا توجد خطط للصراع مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وقال ميدفيديف، في مقال نشره في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".
https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يخطط-لزعزعة-الاستقرار-في-آسيا-الوسطى-1086117135.html
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روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: نشعر بالقلق من أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية

10:09 GMT 16.02.2024
© Sputnik . Alexandr Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Sputnik . Alexandr Kryajev
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية، وكذلك الأجهزة القريبة من الدولة، تشكل مصدر قلق بالغ، فهي غامضة ولا يمكنها إلا أن تزعج روسيا.
وأوضح ميدفيديف في الجلسة العامة لمنتدى روسيا الدولي "من أجل حرية الأمم"، أن "الأنشطة الاستعمارية الجديدة، وإنشاء مختبرات مختلفة، بما في ذلك المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تعتبر مصدر قلق بالغ".

وأشار ميدفيديف إلى أن "هذه الأنشطة غامضة تماما. وفي الوقت نفسه تهدف إلى دراسة وتطوير العوامل البيولوجية ذات العمل الانتقائي، والتي بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن تقلقنا".

وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في 9 فبراير/ شباط الجاري، أنه بتعزيز روسيا موقفها كقوة قوية، لا أحد يقدر على عزلها.
وأوضح ميدفيديف: "روسيا في القرن الـ21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لزعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى
07:49 GMT
وأشار ميدفيديف إلى أن رؤساء دول حلف شمال الأطلسي يتحدثون باستمرار عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو قالت مرارًا إنه لا توجد خطط للصراع مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق، بأن "الناتو"يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرًا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.
وقال ميدفيديف، في مقال نشره في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".
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