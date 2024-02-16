https://sputnikarabic.ae/20240216/مدينة-عربية-تتصدر-أفضل-الوجهات-السياحية-العالمية-1086132599.html
مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية
مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية
جاءت مدينة "الجزائر" في المرتبة الثانية في تصنيف المنصة العالمية "Skyscanner"، لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2024، بعد مدينة "فارو" البرتغالية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T12:36+0000
2024-02-16T12:36+0000
2024-02-16T12:36+0000
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وتعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح، حيث أن سعر الرحلات الجوية إلى الجزائر انخفض بنسبة 23 في المئة، إضافة إلى أنها مدينة سياحية مذهلة كما وصفتها المنصة، مشيرةً إلى هندستها المعمارية المميزة، بالإضافة إلى المساجد والقلاع.وجاء في التصنيف أيضا مدينة زيوريخ السويسرية في المرتبة السادسة، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين، ثم مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/سامر-بادنجكي-مواطن-حلبي-يشبه-مدينته-فيديو--1086126662.html
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العالم العربي, منوعات
مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية
جاءت مدينة "الجزائر" في المرتبة الثانية في تصنيف المنصة العالمية "Skyscanner"، لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2024، بعد مدينة "فارو" البرتغالية.
وتعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح، حيث أن سعر الرحلات الجوية إلى الجزائر انخفض بنسبة 23 في المئة، إضافة إلى أنها مدينة سياحية مذهلة كما وصفتها المنصة، مشيرةً إلى هندستها المعمارية المميزة، بالإضافة إلى المساجد والقلاع.
وجاءت مدينة نيس الفرنسية في المرتبة الثالثة، ومدينتا دالامان وأنطاليا التركيتان في المرتبتين الرابعة والخامسة، كما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.
وجاء في التصنيف أيضا مدينة زيوريخ السويسرية في المرتبة السادسة، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين، ثم مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.