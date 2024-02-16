https://sputnikarabic.ae/20240216/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-آخرين-في-عملية-إطلاق-نار-جنوبي-إسرائيل-1086129835.html
مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار جنوبي إسرائيل
مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار جنوبي إسرائيل
قتل مواطن إسرائيلي وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات جنوبي إسرائيل، اليوم الجمعة. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T11:46+0000
2024-02-16T11:46+0000
2024-02-16T11:46+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه قتل مواطن إسرائيلي وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي الواقعة ضمن نطاق عسقلان، جنوبي إسرائيل.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كتبت، بداية، مقتل 3 إسرائيليين ثم تراجعت وأكدت إصابتهم بإصابات بالغة، فيما تبين لاحقا مقتل مواطن واحد فقط وإصابة 4 آخرين منهم بجروح بالغة.فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240216/نتنياهو-حاول-مناقشة-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-وغانتس-يقاطعه-يطرح-في-الكابينيت-فقط-1086128773.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار جنوبي إسرائيل
قتل مواطن إسرائيلي وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات جنوبي إسرائيل، اليوم الجمعة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه قتل مواطن إسرائيلي وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي الواقعة ضمن نطاق عسقلان، جنوبي إسرائيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية
قد كتبت، بداية، مقتل 3 إسرائيليين ثم تراجعت وأكدت إصابتهم بإصابات بالغة، فيما تبين لاحقا مقتل مواطن واحد فقط وإصابة 4 آخرين منهم بجروح بالغة.
فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.