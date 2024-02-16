https://sputnikarabic.ae/20240216/موسكو-تؤكد-أن-التقارير-حول-خطط-روسيا-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-عارية-عن-الصحة--1086147386.html
موسكو تؤكد أن التقارير حول خطط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء عارية عن الصحة
موسكو تؤكد أن التقارير حول خطط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء عارية عن الصحة
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أن التقارير حول خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء كاذبة وسخيفة، وأن موسكو... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T17:06+0000
2024-02-16T17:06+0000
2024-02-16T17:06+0000
روسيا
العالم
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وقال غاتيلوف في بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية: "التقارير الإعلامية الغربية بشأن "الخطط الروسية لوضع أسلحة نووية في الفضاء"، والتي يُزعم أنها قدمت إلى الكونغرس الأمريكي، لا يمكن وصفها إلا بأنها كاذبة وسخيفة". وأشار إلى أن روسيا هي أيضا صاحبة المبادرة في مجموعات العمل والمبادرات في الأمم المتحدة لحظر نشر الأسلحة في الفضاء، والتي لا يدعمها الغرب.وتابع: "ليس هناك شك في أن الدفعة الجديدة من التلميحات التي لا أساس لها ضد روسيا لا تمثل أكثر من "عملية غطاء" أخرى لتحويل الانتباه عن التنفيذ العملي للأمريكيين لخططهم الفضائية العسكرية".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/البيت-الأبيض-واشنطن-تواصلت-مع-موسكو-بشأن-التهديد-للأمن-القومي-الأمريكي-1086112588.html
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روسيا, العالم
موسكو تؤكد أن التقارير حول خطط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء عارية عن الصحة
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أن التقارير حول خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء كاذبة وسخيفة، وأن موسكو ملتزمة بالتزاماتها الدولية.
وقال غاتيلوف في بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية: "التقارير الإعلامية الغربية بشأن "الخطط الروسية لوضع أسلحة نووية في الفضاء"، والتي يُزعم أنها قدمت إلى الكونغرس الأمريكي، لا يمكن وصفها إلا بأنها كاذبة وسخيفة".
وأضاف غاتيلوف: "روسيا "ملتزمة بشدة" بالامتثال لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك الناشئة عن معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء لعام 1963".
وأشار إلى أن روسيا هي أيضا صاحبة المبادرة في مجموعات العمل والمبادرات في الأمم المتحدة لحظر نشر الأسلحة في الفضاء، والتي لا يدعمها الغرب.
وتابع: "ليس هناك شك في أن الدفعة الجديدة من التلميحات التي لا أساس لها ضد روسيا لا تمثل أكثر من "عملية غطاء" أخرى لتحويل الانتباه عن التنفيذ العملي للأمريكيين لخططهم الفضائية العسكرية".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.