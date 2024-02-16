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أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
جمعت وكالة "سبوتنيك" عددا من الصور الملفتة خلال الأسبوع الماضي، من مناطق مختلفة من عدة دول حول العالم. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أحداث الأسبوع في صور

07:00 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 16:32 GMT 16.02.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" عددا من الصور الملفتة خلال الأسبوع الماضي، من مناطق مختلفة من عدة دول حول العالم.
© AP Photo / Fatima Shbair

فلسطيني ينقذ ممتلكاته بعد غارة إسرائيلية على رفح، قطاع غزة، السبت، 10 فبراير/ شباط 2024.

فلسطيني ينقذ ممتلكاته بعد غارة إسرائيلية على رفح، قطاع غزة، السبت، 10 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fatima Shbair

فلسطيني ينقذ ممتلكاته بعد غارة إسرائيلية على رفح، قطاع غزة، السبت، 10 فبراير/ شباط 2024.

© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض أزياء Thom Browne لخريف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك.

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض أزياء Thom Browne لخريف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض أزياء Thom Browne لخريف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك.

© AP Photo / Rajesh Sachar

مزارعون يركضون للاحتماء بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين كانوا يسيرون إلى نيودلهي بالقرب من حدود البنجاب وهاريانا، الهند، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

مزارعون يركضون للاحتماء بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين كانوا يسيرون إلى نيودلهي بالقرب من حدود البنجاب وهاريانا، الهند، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Sachar

مزارعون يركضون للاحتماء بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين كانوا يسيرون إلى نيودلهي بالقرب من حدود البنجاب وهاريانا، الهند، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

© AFP 2023 / Jim Watson

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن، في 12 فبراير/ شباط 2024.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن، في 12 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jim Watson

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن، في 12 فبراير/ شباط 2024.

© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

الراقصون والموسيقيون يسيرون في شوارع باريس خلال كرنفال المدينة التقليدي، في باريس، في 11 فبراير/ شباط 2024

الراقصون والموسيقيون يسيرون في شوارع باريس خلال كرنفال المدينة التقليدي، في باريس، في 11 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

الراقصون والموسيقيون يسيرون في شوارع باريس خلال كرنفال المدينة التقليدي، في باريس، في 11 فبراير/ شباط 2024

© AP Photo / Marco Ugarte

قبلات الأزواج في عيد الحب في مكسيكو سيتي، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. سيحصل الزوجان صاحبا أطول قبلة على 4000 بيزو (234 دولارًا أمريكيًا).

قبلات الأزواج في عيد الحب في مكسيكو سيتي، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. سيحصل الزوجان صاحبا أطول قبلة على 4000 بيزو (234 دولارًا أمريكيًا). - سبوتنيك عربي
6/17
© AP Photo / Marco Ugarte

قبلات الأزواج في عيد الحب في مكسيكو سيتي، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. سيحصل الزوجان صاحبا أطول قبلة على 4000 بيزو (234 دولارًا أمريكيًا).

© AFP 2023 / R.Satish Babu

صياد يستعد لرمي شبكته على طول ملتقى نهر أديار والمحيط الهندي على شاطئ سرينيفاسابورام في تشيناي في 12 فبراير/ شباط 2024.

صياد يستعد لرمي شبكته على طول ملتقى نهر أديار والمحيط الهندي على شاطئ سرينيفاسابورام في تشيناي في 12 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / R.Satish Babu

صياد يستعد لرمي شبكته على طول ملتقى نهر أديار والمحيط الهندي على شاطئ سرينيفاسابورام في تشيناي في 12 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Rodrigo Abd

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل أثناء غوصهم في المحيط في حفل لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين، الأربعاء، 14 فبراير/ شباط 2024.

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل أثناء غوصهم في المحيط في حفل لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين، الأربعاء، 14 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل أثناء غوصهم في المحيط في حفل لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين، الأربعاء، 14 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Ariel Schalit

جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يستمتعون بمياه الشلال في جدول خلال فصل الصيف في بيريبيبوي، باراغواي، الأحد 11 فبراير/ شباط 2024.

أشخاص يستمتعون بمياه الشلال في جدول خلال فصل الصيف في بيريبيبوي، باراغواي، الأحد 11 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يستمتعون بمياه الشلال في جدول خلال فصل الصيف في بيريبيبوي، باراغواي، الأحد 11 فبراير/ شباط 2024.

© AFP 2023 / Prakash Mathema

طفل يساعده والده يكتب رسالة بالطباشير على جدار في معبد ساراسواتي بمناسبة مهرجان 'باسانتا بانشامي' الهندوسي، في كاتماندو، في 14 فبراير/ شباط 2024.

طفل يساعده والده يكتب رسالة بالطباشير على جدار في معبد ساراسواتي بمناسبة مهرجان &#x27;باسانتا بانشامي&#x27; الهندوسي، في كاتماندو، في 14 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Prakash Mathema

طفل يساعده والده يكتب رسالة بالطباشير على جدار في معبد ساراسواتي بمناسبة مهرجان 'باسانتا بانشامي' الهندوسي، في كاتماندو، في 14 فبراير/ شباط 2024.

© AFP 2023 / Pablo Porciuncula

أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا يؤدون عرضًا خلال الليلة الأخيرة من موكب الكرنفال في Marques de Sapucai Sambadrome في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 12 فبراير/ شباط 2024.

أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا يؤدون عرضًا خلال الليلة الأخيرة من موكب الكرنفال في Marques de Sapucai Sambadrome في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 12 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Pablo Porciuncula

أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا يؤدون عرضًا خلال الليلة الأخيرة من موكب الكرنفال في Marques de Sapucai Sambadrome في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 12 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

رجل يصطاد على الجليد في خليج فنلندا يجلس في خيمة بلاستيكية يحمي نفسه من الريح أثناء تساقط الثلوج في سانت بطرسبورغ، روسيا، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024.

رجل يصطاد على الجليد في خليج فنلندا يجلس في خيمة بلاستيكية يحمي نفسه من الريح أثناء تساقط الثلوج في سانت بطرسبورغ، روسيا، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

رجل يصطاد على الجليد في خليج فنلندا يجلس في خيمة بلاستيكية يحمي نفسه من الريح أثناء تساقط الثلوج في سانت بطرسبورغ، روسيا، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Kin Cheung

الفائز بسباق الفطائر كايسا لاركاس، الوسط، وصاحب المركز الثاني إلويز كرامر، الثاني على اليسار، وصاحب المركز الثالث ريبيكا بود، الثاني على اليمين، يحتفلان بعد سباق الفطائر السنوي عبر المحيط الأطلسي في Shrove Tuesday في بلدة أولني، في باكينجهامشاير، إنكلترا. الثلاثاء 13 فبراير 2024.

الفائز بسباق الفطائر كايسا لاركاس، الوسط، وصاحب المركز الثاني إلويز كرامر، الثاني على اليسار، وصاحب المركز الثالث ريبيكا بود، الثاني على اليمين، يحتفلان بعد سباق الفطائر السنوي عبر المحيط الأطلسي في Shrove Tuesday في بلدة أولني، في باكينجهامشاير، إنكلترا. الثلاثاء 13 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
14/17
© AP Photo / Kin Cheung

الفائز بسباق الفطائر كايسا لاركاس، الوسط، وصاحب المركز الثاني إلويز كرامر، الثاني على اليسار، وصاحب المركز الثالث ريبيكا بود، الثاني على اليمين، يحتفلان بعد سباق الفطائر السنوي عبر المحيط الأطلسي في Shrove Tuesday في بلدة أولني، في باكينجهامشاير، إنكلترا. الثلاثاء 13 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Akrom Hazami

صبي يقفز في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان النهر في ديماك، على الطريق السريع الوطني، جاوة الوسطى في 11 فبراير 2024.

صبي يقفز في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان النهر في ديماك، على الطريق السريع الوطني، جاوة الوسطى في 11 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
15/17
© AFP 2023 / Akrom Hazami

صبي يقفز في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان النهر في ديماك، على الطريق السريع الوطني، جاوة الوسطى في 11 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Paul Ellis

يتقاتل المتنافسون من الفريقين المتعارضين، فريق Up'ards وفريق Down'ards، من أجل الحصول على الكرة خلال مباراة كرة القدم Royal Shrovetide السنوية في أشبورن، شمال إنكلترا، في 13 فبراير/ شباط 2024.

يتقاتل المتنافسون من الفريقين المتعارضين، فريق Up&#x27;ards وفريق Down&#x27;ards، من أجل الحصول على الكرة خلال مباراة كرة القدم Royal Shrovetide السنوية في أشبورن، شمال إنكلترا، في 13 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
16/17
© AFP 2023 / Paul Ellis

يتقاتل المتنافسون من الفريقين المتعارضين، فريق Up'ards وفريق Down'ards، من أجل الحصول على الكرة خلال مباراة كرة القدم Royal Shrovetide السنوية في أشبورن، شمال إنكلترا، في 13 فبراير/ شباط 2024.

© AP Photo / Andreea Alexandru

قطة تنظر إلى الأقنعة خارج متجر للهدايا التذكارية في الجزء القديم من المدينة في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

قطة تنظر إلى الأقنعة خارج متجر للهدايا التذكارية في الجزء القديم من المدينة في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي
17/17
© AP Photo / Andreea Alexandru

قطة تنظر إلى الأقنعة خارج متجر للهدايا التذكارية في الجزء القديم من المدينة في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.

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