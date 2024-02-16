أحداث الأسبوع في صور

فلسطيني ينقذ ممتلكاته بعد غارة إسرائيلية على رفح، قطاع غزة، السبت، 10 فبراير/ شباط 2024.
فلسطيني ينقذ ممتلكاته بعد غارة إسرائيلية على رفح، قطاع غزة، السبت، 10 فبراير/ شباط 2024.
عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض أزياء Thom Browne لخريف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك.
عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض أزياء Thom Browne لخريف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك.
مزارعون يركضون للاحتماء بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين كانوا يسيرون إلى نيودلهي بالقرب من حدود البنجاب وهاريانا، الهند، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
مزارعون يركضون للاحتماء بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين كانوا يسيرون إلى نيودلهي بالقرب من حدود البنجاب وهاريانا، الهند، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن، في 12 فبراير/ شباط 2024.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن، في 12 فبراير/ شباط 2024.
الراقصون والموسيقيون يسيرون في شوارع باريس خلال كرنفال المدينة التقليدي، في باريس، في 11 فبراير/ شباط 2024
الراقصون والموسيقيون يسيرون في شوارع باريس خلال كرنفال المدينة التقليدي، في باريس، في 11 فبراير/ شباط 2024
قبلات الأزواج في عيد الحب في مكسيكو سيتي، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. سيحصل الزوجان صاحبا أطول قبلة على 4000 بيزو (234 دولارًا أمريكيًا).
قبلات الأزواج في عيد الحب في مكسيكو سيتي، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024. سيحصل الزوجان صاحبا أطول قبلة على 4000 بيزو (234 دولارًا أمريكيًا).
صياد يستعد لرمي شبكته على طول ملتقى نهر أديار والمحيط الهندي على شاطئ سرينيفاسابورام في تشيناي في 12 فبراير/ شباط 2024.
صياد يستعد لرمي شبكته على طول ملتقى نهر أديار والمحيط الهندي على شاطئ سرينيفاسابورام في تشيناي في 12 فبراير/ شباط 2024.
رجال الإنقاذ يحملون المشاعل أثناء غوصهم في المحيط في حفل لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين، الأربعاء، 14 فبراير/ شباط 2024.
رجال الإنقاذ يحملون المشاعل أثناء غوصهم في المحيط في حفل لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين، الأربعاء، 14 فبراير/ شباط 2024.
جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
أشخاص يستمتعون بمياه الشلال في جدول خلال فصل الصيف في بيريبيبوي، باراغواي، الأحد 11 فبراير/ شباط 2024.
أشخاص يستمتعون بمياه الشلال في جدول خلال فصل الصيف في بيريبيبوي، باراغواي، الأحد 11 فبراير/ شباط 2024.
طفل يساعده والده يكتب رسالة بالطباشير على جدار في معبد ساراسواتي بمناسبة مهرجان 'باسانتا بانشامي' الهندوسي، في كاتماندو، في 14 فبراير/ شباط 2024.
طفل يساعده والده يكتب رسالة بالطباشير على جدار في معبد ساراسواتي بمناسبة مهرجان 'باسانتا بانشامي' الهندوسي، في كاتماندو، في 14 فبراير/ شباط 2024.
أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا يؤدون عرضًا خلال الليلة الأخيرة من موكب الكرنفال في Marques de Sapucai Sambadrome في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 12 فبراير/ شباط 2024.
أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا يؤدون عرضًا خلال الليلة الأخيرة من موكب الكرنفال في Marques de Sapucai Sambadrome في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 12 فبراير/ شباط 2024.
رجل يصطاد على الجليد في خليج فنلندا يجلس في خيمة بلاستيكية يحمي نفسه من الريح أثناء تساقط الثلوج في سانت بطرسبورغ، روسيا، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024.
رجل يصطاد على الجليد في خليج فنلندا يجلس في خيمة بلاستيكية يحمي نفسه من الريح أثناء تساقط الثلوج في سانت بطرسبورغ، روسيا، الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2024.
الفائز بسباق الفطائر كايسا لاركاس، الوسط، وصاحب المركز الثاني إلويز كرامر، الثاني على اليسار، وصاحب المركز الثالث ريبيكا بود، الثاني على اليمين، يحتفلان بعد سباق الفطائر السنوي عبر المحيط الأطلسي في Shrove Tuesday في بلدة أولني، في باكينجهامشاير، إنكلترا. الثلاثاء 13 فبراير 2024.
الفائز بسباق الفطائر كايسا لاركاس، الوسط، وصاحب المركز الثاني إلويز كرامر، الثاني على اليسار، وصاحب المركز الثالث ريبيكا بود، الثاني على اليمين، يحتفلان بعد سباق الفطائر السنوي عبر المحيط الأطلسي في Shrove Tuesday في بلدة أولني، في باكينجهامشاير، إنكلترا. الثلاثاء 13 فبراير 2024.
صبي يقفز في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان النهر في ديماك، على الطريق السريع الوطني، جاوة الوسطى في 11 فبراير 2024.
صبي يقفز في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان النهر في ديماك، على الطريق السريع الوطني، جاوة الوسطى في 11 فبراير 2024.
يتقاتل المتنافسون من الفريقين المتعارضين، فريق Up'ards وفريق Down'ards، من أجل الحصول على الكرة خلال مباراة كرة القدم Royal Shrovetide السنوية في أشبورن، شمال إنكلترا، في 13 فبراير/ شباط 2024.
يتقاتل المتنافسون من الفريقين المتعارضين، فريق Up'ards وفريق Down'ards، من أجل الحصول على الكرة خلال مباراة كرة القدم Royal Shrovetide السنوية في أشبورن، شمال إنكلترا، في 13 فبراير/ شباط 2024.
قطة تنظر إلى الأقنعة خارج متجر للهدايا التذكارية في الجزء القديم من المدينة في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
قطة تنظر إلى الأقنعة خارج متجر للهدايا التذكارية في الجزء القديم من المدينة في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.