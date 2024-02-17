عربي
https://sputnikarabic.ae/20240217/أعضاء-بـالأعلى-للدولة-يطالبون-حكومة-الدبيبة-بتقنين-الإنفاق-والتركيز-على-المدن-المتضررة-1086162958.html
أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون حكومة الدبيبة بتقنين الإنفاق والتركيز على المدن المتضررة
أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون حكومة الدبيبة بتقنين الإنفاق والتركيز على المدن المتضررة
طالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالكف عن إنفاق الأموال على احتفالات فبراير/ شباط. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T17:37+0000
2024-02-17T17:37+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
وجاء في البيان ضرورة توجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين المتضررين من فيضانات مدينة درنة والمتضررين من أزمة المياه الجوفية في مدينة زليتن، ومدن الجنوب الليبي الذي يعاني من نقص الخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، حسب وصف البيان.كما خرجت بيانات عدة من بعض التجمعات للمطالبة بوقف هذه التصرفات، حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية قد جهزت ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، لإقامة احتفال كبير لإحياء الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، في ظل ظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن الليبي.استنكار وإدانةمن جهته أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة، أن "ما أورده بيان المجلس الأعلى للدولة حول ذلك صحيح، وأن أعضاء المجلس الأعلى للدولة وقعوا على هذا البيان وأوصوا بأن إحياء احتفالات فبراير لا يكون بإقامة الحفلات الصاخبة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي ظل هذه الظروف التي يئن فيها المواطن من ضنك العيش وتأخر للرواتب من الوضع المالي للدولة والأزمات التي تمر بها البلاد، وأزمات مدن درنة وزليتن".وأضاف شرادة، في تصريحه لـ"سبوتنيك": "كان من الأجدر أن تصرف هذه الأموال على من يسكنون العراء في مدينة درنة ومدينة زليتن، بدلا من إقامة الحفلات"، وقال إنه "أمر مؤسف أن تهدر هذه الأموال على مثل هذه الاحتفالات".ويعتقد شرادة أن "إنفاق المال على هذه الحفلات ليست قناعة بأهمية هذا الحدث بشكل كبير، خاصة وأن متصدري المشهد اليوم بعيدون كل البعد عن فبراير، ولكن الغاية والهدف هو صرف الأموال فقط، وإن إحياء هذه الذكرى ينبغي أن يأتي من الشعب للتعبير عن فرحتهم في الشوارع والميادين، ولا تكون بصرف الأموال بهذا الشكل".من جهة أخرى، يقول المحلل السياسي عصام الزبير، إن "البعض ضخّم أمر الغضب والتذمر بخصوص تأخر مرتبات، شهر يناير للعام الحالي، وتحدث عن تأخر مرتبات عدة أشهر وهذا الأمر غير صحيح، ويوم الأمس أوضح رئيس الحكومة أن الميزانية في انتظار الموازنة على أن تأتي من مجلس النواب".وتابع الزبير في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "الناس يتحدثون في بعض الأمور التي قد يجانبها الصواب، الوطن يعاني من الانقسام والخلافات السياسية، حيث أن الكل يريد إثبات وجوده على حساب الآخر ويريد فرض أمره على حساب الشعب كأمر واقع، يفترض من الشعب أن يتجه للبحث عن الحقيقة عن طريق رفع القضايا أما البقاء في هذا الشكل لن يغير شيئا، لأن ذات الأمر حدث في كل الحكومات السابقة".وأوضح الزبير أنه "ما يجب الحديث عنه الفساد الذي بات واضحا من قبل الحكومات الحالية وكل الأجسام الموجودة حاليا بدون استثناء، من أين لهم كل هذه الميزانيات للصرف بهذا الشكل بعيدا عن المشاريع الحقيقية"."المحاصصة على حساب الشعب"وأكد الزبير أن "الحكومة لم تختار وزراءها، ومجلس النواب هو من جاء بهؤلاء الوزراء، فقد تم اعتماد الحكومة عن طريق مجلس النواب والمجلس هو من وضع الليبيين في هذا المأزق، لأنه لا يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة، وعندما أراد إزاحتها لم يستطع ولم يتم الاعتراف بالحكومة التي جاء بها، لذلك من يتحمل المسؤولية هو مجلس النواب الليبي، عن طريق الممارسات التي يقوم بها خارج قبة البرلمان".وشدد على ضرورة أن "تشمل المحاسبة كل الحكومات بما فيها الحكومات السابقة على سياسة الصرف التي قامت بها، لا يمكن أن نوجه الأمر لحكومة الدبيبة فقط، لا بد من مكافحة الفساد في كل أنحاء البلاد، وفي كل ما تم صرفه بعيدا عن الضغوطات السياسية".وأشار إلى ضرورة معرفة آليات الصرف التي تقوم بها كل الأجسام الحالية وخاصة الجهات التي تقوم بشراء السلاح بأرقام كبيرة.وقال إن "المواطن يعاني من أزمات كبيرة من ارتفاع سعر الدولار والغلاء الكبير في كل شيء، ولكن على المواطن بالتعامل القانوني ورفع القضايا لمكافحة الفساد، بعيدا عن حديث المقاهي، يجب الخروج من أجل الاحتجاج بشكل رسمي، وعن خروج الاحتجاجات لا تجد إلا قلة قليلة فقط، وبالتالي فإن المواطن يعاني من السلبية وهي التي أخرجت هؤلاء الطغاة المتعنتون في البقاء في المشهد".ووصف حكومة الدبيبة بأنها "لم تنتهج نهج الحروب، وقامت ببعض أعمال التنمية حتى وأن كان بها بعض الفساد ولكنها أنجزت، حكومة زيدان قال بان الانجازات غير منظورة وهو صرف أكثر من 70 مليار دينار، السراج صرف في خمس سنوات أكثر من 500 مليار دينار، وكل هذه المصروفات لم تأت بشيء على الأرض لأنها تشوبها قضايا فساد كبيرة ساهمت في معاناة الشعب الليبي".وتابع: "الصرف موجود تحت مصرف ليبيا المركزي الذي يتبع خطوات، وعليه ضغوط من عدة دول في اتجاه الصرف وفي كمية الصرف، ليبيا مرهونة للخارج أكثر من الداخل".
https://sputnikarabic.ae/20240214/الإمارات-تؤكد-استعدادها-لدعم-أي-حوار-يهدف-لإنهاء-المراحل-الانتقالية-في-ليبيا-1086073175.html
https://sputnikarabic.ae/20240212/سوناطراك-الجزائرية-تعلن-تحقيق-اكتشافات-نفطية-هامة-في-ليبيا-والنيجر-1086019434.html
https://sputnikarabic.ae/20240213/الدبيبة-يؤكد-رفضه-دخول-ليبيا-في-مرحلة-انتقالية-جديدة-ويوجه-طلبا-لمجلسي-النواب-والدولة-1086024591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85d619e9cef1f086c3e22c3e4419dee5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون حكومة الدبيبة بتقنين الإنفاق والتركيز على المدن المتضررة

17:37 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
حصري
طالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالكف عن إنفاق الأموال على احتفالات فبراير/ شباط.
وجاء في البيان ضرورة توجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين المتضررين من فيضانات مدينة درنة والمتضررين من أزمة المياه الجوفية في مدينة زليتن، ومدن الجنوب الليبي الذي يعاني من نقص الخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، حسب وصف البيان.
كما خرجت بيانات عدة من بعض التجمعات للمطالبة بوقف هذه التصرفات، حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية قد جهزت ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، لإقامة احتفال كبير لإحياء الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، في ظل ظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن الليبي.

استنكار وإدانة

من جهته أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة، أن "ما أورده بيان المجلس الأعلى للدولة حول ذلك صحيح، وأن أعضاء المجلس الأعلى للدولة وقعوا على هذا البيان وأوصوا بأن إحياء احتفالات فبراير لا يكون بإقامة الحفلات الصاخبة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي ظل هذه الظروف التي يئن فيها المواطن من ضنك العيش وتأخر للرواتب من الوضع المالي للدولة والأزمات التي تمر بها البلاد، وأزمات مدن درنة وزليتن".
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الإمارات تؤكد استعدادها لدعم أي حوار يهدف لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
14 فبراير, 15:11 GMT
وأضاف شرادة، في تصريحه لـ"سبوتنيك": "كان من الأجدر أن تصرف هذه الأموال على من يسكنون العراء في مدينة درنة ومدينة زليتن، بدلا من إقامة الحفلات"، وقال إنه "أمر مؤسف أن تهدر هذه الأموال على مثل هذه الاحتفالات".
ويعتقد شرادة أن "إنفاق المال على هذه الحفلات ليست قناعة بأهمية هذا الحدث بشكل كبير، خاصة وأن متصدري المشهد اليوم بعيدون كل البعد عن فبراير، ولكن الغاية والهدف هو صرف الأموال فقط، وإن إحياء هذه الذكرى ينبغي أن يأتي من الشعب للتعبير عن فرحتهم في الشوارع والميادين، ولا تكون بصرف الأموال بهذا الشكل".
من جهة أخرى، يقول المحلل السياسي عصام الزبير، إن "البعض ضخّم أمر الغضب والتذمر بخصوص تأخر مرتبات، شهر يناير للعام الحالي، وتحدث عن تأخر مرتبات عدة أشهر وهذا الأمر غير صحيح، ويوم الأمس أوضح رئيس الحكومة أن الميزانية في انتظار الموازنة على أن تأتي من مجلس النواب".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
"سوناطراك" الجزائرية تعلن تحقيق اكتشافات نفطية مهمة في ليبيا والنيجر
12 فبراير, 23:39 GMT
وتابع الزبير في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "الناس يتحدثون في بعض الأمور التي قد يجانبها الصواب، الوطن يعاني من الانقسام والخلافات السياسية، حيث أن الكل يريد إثبات وجوده على حساب الآخر ويريد فرض أمره على حساب الشعب كأمر واقع، يفترض من الشعب أن يتجه للبحث عن الحقيقة عن طريق رفع القضايا أما البقاء في هذا الشكل لن يغير شيئا، لأن ذات الأمر حدث في كل الحكومات السابقة".
وأوضح الزبير أنه "ما يجب الحديث عنه الفساد الذي بات واضحا من قبل الحكومات الحالية وكل الأجسام الموجودة حاليا بدون استثناء، من أين لهم كل هذه الميزانيات للصرف بهذا الشكل بعيدا عن المشاريع الحقيقية".

"المحاصصة على حساب الشعب"

وأكد الزبير أن "الحكومة لم تختار وزراءها، ومجلس النواب هو من جاء بهؤلاء الوزراء، فقد تم اعتماد الحكومة عن طريق مجلس النواب والمجلس هو من وضع الليبيين في هذا المأزق، لأنه لا يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة، وعندما أراد إزاحتها لم يستطع ولم يتم الاعتراف بالحكومة التي جاء بها، لذلك من يتحمل المسؤولية هو مجلس النواب الليبي، عن طريق الممارسات التي يقوم بها خارج قبة البرلمان".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
الدبيبة يؤكد رفضه دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
13 فبراير, 09:17 GMT
وشدد على ضرورة أن "تشمل المحاسبة كل الحكومات بما فيها الحكومات السابقة على سياسة الصرف التي قامت بها، لا يمكن أن نوجه الأمر لحكومة الدبيبة فقط، لا بد من مكافحة الفساد في كل أنحاء البلاد، وفي كل ما تم صرفه بعيدا عن الضغوطات السياسية".
وأشار إلى ضرورة معرفة آليات الصرف التي تقوم بها كل الأجسام الحالية وخاصة الجهات التي تقوم بشراء السلاح بأرقام كبيرة.
وقال إن "المواطن يعاني من أزمات كبيرة من ارتفاع سعر الدولار والغلاء الكبير في كل شيء، ولكن على المواطن بالتعامل القانوني ورفع القضايا لمكافحة الفساد، بعيدا عن حديث المقاهي، يجب الخروج من أجل الاحتجاج بشكل رسمي، وعن خروج الاحتجاجات لا تجد إلا قلة قليلة فقط، وبالتالي فإن المواطن يعاني من السلبية وهي التي أخرجت هؤلاء الطغاة المتعنتون في البقاء في المشهد".
ووصف حكومة الدبيبة بأنها "لم تنتهج نهج الحروب، وقامت ببعض أعمال التنمية حتى وأن كان بها بعض الفساد ولكنها أنجزت، حكومة زيدان قال بان الانجازات غير منظورة وهو صرف أكثر من 70 مليار دينار، السراج صرف في خمس سنوات أكثر من 500 مليار دينار، وكل هذه المصروفات لم تأت بشيء على الأرض لأنها تشوبها قضايا فساد كبيرة ساهمت في معاناة الشعب الليبي".
وتابع: "الصرف موجود تحت مصرف ليبيا المركزي الذي يتبع خطوات، وعليه ضغوط من عدة دول في اتجاه الصرف وفي كمية الصرف، ليبيا مرهونة للخارج أكثر من الداخل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أوروبا تعارض شن هجوم عسكري على رفح.. صور وفيديو13:37 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يجدد معارضته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. فيديو وصور15 فبراير, 22:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала