https://sputnikarabic.ae/20240217/إسماعيل-هنية-لن-نقبل-بأي-صفقة-لا-توقف-الحرب-كليا-في-غزة-1086161851.html

إسماعيل هنية: لن نقبل بأي صفقة لا توقف الحرب كليا في غزة

إسماعيل هنية: لن نقبل بأي صفقة لا توقف الحرب كليا في غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع". 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T11:13+0000

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2024-02-17T11:13+0000

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وأضاف هنية، في بيان، اليوم السبت، بضرورة أن تتضمن الصفقة "عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة إلى شمال القطاع".كما اعتبر أن "إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين"، وطالب بوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار.وختم مشددا على أن "حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، وتعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم".يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين، عُقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفضى حينها إلى الإفراج عن نحو 100 أسير إسرائيلي ممن احتجزتهم حماس، يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني.في حين لا يزال 132 أسيرا إسرائيليا في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240214/عباس-يطالب-الجميع-خاصة-حماس-بسرعة-إنجاز-صفقة-تبادل-الأسرى-لمنع-التهجير-ووقوع-نكبة-أخرى-1086059283.html

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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار