https://sputnikarabic.ae/20240217/إعلام-إدارة-بايدن-تستعد-لإرسال-أسلحة-إضافية-إلى-إسرائيل-1086156286.html
إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل
إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإرسال شحنة أسلحة إضافية إلى إسرائيل. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T05:31+0000
2024-02-17T05:31+0000
2024-02-17T05:31+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، بأن "بايدن، أعطى موافقة على إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية".وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تريد توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، للسماح بإخراج المحتجزين المتبقين.وأوضح بايدن أنه يتوقع، أثناء دراسة هذه المبادرة، أنه "لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق".فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/بايدن-أكدت-لنتنياهو-ضرورة-التوصل-إلى-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-في-غزة--1086148744.html
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العالم, طوفان الأقصى
إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإرسال شحنة أسلحة إضافية إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، بأن "بايدن، أعطى موافقة على إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية".
وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن "إدارة بايدن، تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، لإضافتها إلى ترسانتها العسكرية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة".
وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تريد توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، للسماح بإخراج المحتجزين المتبقين.
وأوضح بايدن أنه يتوقع، أثناء دراسة هذه المبادرة، أنه "لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق".
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.