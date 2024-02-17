عربي
https://sputnikarabic.ae/20240217/إعلام-إدارة-بايدن-تستعد-لإرسال-أسلحة-إضافية-إلى-إسرائيل-1086156286.html
إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل
إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإرسال شحنة أسلحة إضافية إلى إسرائيل. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T05:31+0000
2024-02-17T05:31+0000
العالم
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7395a8c770f7d86cbc8c011dd046e3dd.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، بأن "بايدن، أعطى موافقة على إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية".وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تريد توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، للسماح بإخراج المحتجزين المتبقين.وأوضح بايدن أنه يتوقع، أثناء دراسة هذه المبادرة، أنه "لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق".فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/بايدن-أكدت-لنتنياهو-ضرورة-التوصل-إلى-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-في-غزة--1086148744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a9fba9164f5a9b512f9195c25ffe85bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

إعلام: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل

05:31 GMT 17.02.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإرسال شحنة أسلحة إضافية إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، بأن "بايدن، أعطى موافقة على إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية".

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن "إدارة بايدن، تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، لإضافتها إلى ترسانتها العسكرية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تريد توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
أمس, 18:27 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، للسماح بإخراج المحتجزين المتبقين.
وأوضح بايدن أنه يتوقع، أثناء دراسة هذه المبادرة، أنه "لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق".
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:58 GMTПалестинские протестующие укрываются за стеной, бросая камни в израильские силы безопасности, после рейда в лагере беженцев Балата, к востоку от города Наблус на Западном Берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مدن بالضفة03:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يجدد معارضته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. فيديو وصور15 فبراير, 22:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала