https://sputnikarabic.ae/20240217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-بنى-تحتية-لـحزب-الله-ومستودع-أسلحة-للجيش-السوري-1086159181.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لـ"حزب الله" ومستودع أسلحة للجيش السوري
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لـ"حزب الله" ومستودع أسلحة للجيش السوري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف مستودع أسلحة للجيش السوري في محافظة درعا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T09:04+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قصف جيش الدفاع بالمدفعية وأغار على مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجة (في محافظة درعا)".وأوضح المتحدث أن ذلك جاء "ردا على عملية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه جنوب هضبة الجولان، والتي لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وفي البيان ذاته، أشار المتحدث إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، تم قصف مناطق عدةجنوبي لبنان، بالمدفعية، بحسب قوله.وأضاف أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، شنّت هجوما على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جبل بلاط، كما تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل.وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لـ"حزب الله" ومستودع أسلحة للجيش السوري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف مستودع أسلحة للجيش السوري في محافظة درعا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قصف جيش الدفاع بالمدفعية وأغار على مستودع أسلحة للجيش السوري
في منطقة محجة (في محافظة درعا)".
وأوضح المتحدث أن ذلك جاء "ردا على عملية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه جنوب هضبة الجولان، والتي لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وفي البيان ذاته، أشار المتحدث إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، تم قصف مناطق عدةجنوبي لبنان
، بالمدفعية، بحسب قوله.
وأضاف أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، شنّت هجوما على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جبل بلاط، كما تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل.
وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.