https://sputnikarabic.ae/20240217/الدفاع-الروسية-تحييد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-في-محاور-عدة-1086162065.html

الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية في محاور عدة

الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية في محاور عدة

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بيانا أشارت فيه إلى أنه تم تحييد 975 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T11:36+0000

2024-02-17T11:36+0000

2024-02-17T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 90 عسكريا، ودبابة ومركبتي قتال وناقلتي جند مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، وعلى محور كراسني ليمان سيطرت القوات الروسية، على خطوط ومواقع مهمة وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 315 عسكريا".وأضافت أنه "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وتم صد أربعة هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 360 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة".وتابع بيان الوزارة: "على محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، وبلغت خسائر العدو أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريا".وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قصفت معدات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في 110 مناطق، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة و7 صواريخ من نظام "هيمارس" و3 صواريخ موجهة مضادة للطائرات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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