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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/الدفاع-الروسية-تحييد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-في-محاور-عدة-1086162065.html
الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية في محاور عدة
الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية في محاور عدة
أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بيانا أشارت فيه إلى أنه تم تحييد 975 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T11:36+0000
2024-02-17T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 90 عسكريا، ودبابة ومركبتي قتال وناقلتي جند مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، وعلى محور كراسني ليمان سيطرت القوات الروسية، على خطوط ومواقع مهمة وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 315 عسكريا".وأضافت أنه "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وتم صد أربعة هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 360 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة".وتابع بيان الوزارة: "على محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، وبلغت خسائر العدو أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريا".وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قصفت معدات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في 110 مناطق، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة و7 صواريخ من نظام "هيمارس" و3 صواريخ موجهة مضادة للطائرات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240217/موسكو-كييف-قررت-سحب-قواتها-من-أفدييفكا-لأسباب-غير-إنسانية-1086160131.html
https://sputnikarabic.ae/20240217/القوات-الروسية-تقصف-مستودعات-أسلحة-جوية-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-ومواقع-للمرتزقة-الأجانب-1086160984.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية في محاور عدة

11:36 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 17.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بيانا أشارت فيه إلى أنه تم تحييد 975 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 90 عسكريا، ودبابة ومركبتي قتال وناقلتي جند مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، وعلى محور كراسني ليمان سيطرت القوات الروسية، على خطوط ومواقع مهمة وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 315 عسكريا".
وأضافت أنه "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وتم صد أربعة هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 360 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا لأسباب غير إنسانية
10:07 GMT
وتابع بيان الوزارة: "على محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، وبلغت خسائر العدو أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريا".
وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قصفت معدات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في 110 مناطق، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة و7 صواريخ من نظام "هيمارس" و3 صواريخ موجهة مضادة للطائرات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب
10:29 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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