https://sputnikarabic.ae/20240217/السوداني-لأعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يجب-إنهاء-وجود-التحالف-الدولي-بالعراق-1086179442.html
السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق
السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق
أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T21:41+0000
2024-02-17T21:41+0000
2024-02-17T21:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227864_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_45e3acb8ae264fb0e870de9425f0bcae.jpg
جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20240211/الحكومة-العراقية-اجتماعاتنا-مع-التحالف-الدولي-ستصيغ-جدولا-زمنيا-لإنهاء-مهامها-في-العراق-1085978778.html
https://sputnikarabic.ae/20240208/رئيس-الوزراء-العراقي-الإصرار-على-إنهاء-مهمة-التحالف-يأتي-بعد-اكتساب-قواتنا-قدرات-في-مكافحة-الإرهاب-1085867482.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227864_190:0:2858:2001_1920x0_80_0_0_08079ded6a39d9c4c905c84619915c53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق
أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء.
جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.
وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.
وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا
والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية
لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.