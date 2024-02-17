https://sputnikarabic.ae/20240217/السوداني-لأعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يجب-إنهاء-وجود-التحالف-الدولي-بالعراق-1086179442.html

السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T21:41+0000

2024-02-17T21:41+0000

2024-02-17T21:41+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار العراق اليوم

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227864_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_45e3acb8ae264fb0e870de9425f0bcae.jpg

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.

https://sputnikarabic.ae/20240211/الحكومة-العراقية-اجتماعاتنا-مع-التحالف-الدولي-ستصيغ-جدولا-زمنيا-لإنهاء-مهامها-في-العراق-1085978778.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/رئيس-الوزراء-العراقي-الإصرار-على-إنهاء-مهمة-التحالف-يأتي-بعد-اكتساب-قواتنا-قدرات-في-مكافحة-الإرهاب-1085867482.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية