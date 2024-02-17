https://sputnikarabic.ae/20240217/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1086171567.html
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بواسطة مدافع هاوتزر "دي-30". 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T15:49+0000
2024-02-17T15:49+0000
2024-02-17T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "تمكن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" المتنقل من تحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع فإن أطقم مدافع القوات الروسية تواصل باستمرار بتقصف وتدمير معاقل والقوة البشرية للقوات المسلحة الاوكرانية في مناطق مختلفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بواسطة مدافع هاوتزر "دي-30".
وقالت الدفاع الروسية: "تمكن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" المتنقل من تحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الدفاع فإن أطقم مدافع القوات الروسية تواصل باستمرار بتقصف وتدمير معاقل والقوة البشرية للقوات المسلحة الاوكرانية في مناطق مختلفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.