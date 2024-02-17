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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1086171567.html
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بواسطة مدافع هاوتزر "دي-30". 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T15:49+0000
2024-02-17T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تمكن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" المتنقل من تحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع فإن أطقم مدافع القوات الروسية تواصل باستمرار بتقصف وتدمير معاقل والقوة البشرية للقوات المسلحة الاوكرانية في مناطق مختلفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو

15:49 GMT 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بواسطة مدافع هاوتزر "دي-30".
وقالت الدفاع الروسية: "تمكن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" المتنقل من تحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الدفاع فإن أطقم مدافع القوات الروسية تواصل باستمرار بتقصف وتدمير معاقل والقوة البشرية للقوات المسلحة الاوكرانية في مناطق مختلفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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