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القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/القوات-الروسية-تقصف-مستودعات-أسلحة-جوية-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-ومواقع-للمرتزقة-الأجانب-1086160984.html
القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب
القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية ضربت معدات الطيران ومستودعات أسلحة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T10:29+0000
2024-02-17T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت الدفاع في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات التابعة للجيش الروسي، معدات الطيران في المطارات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 110 منطقة".وتابع: "تم تدمير 47 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240217/مشاة-البحرية-الروسية-تقتحم-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1086159012.html
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العالم
العالم

القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب

10:29 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 17.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية ضربت معدات الطيران ومستودعات أسلحة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب.
وقالت الدفاع في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات التابعة للجيش الروسي، معدات الطيران في المطارات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 110 منطقة".

وأضاف البيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس"، وثلاثة صواريخ مضادة للرادارات من طراز "هارم"، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس-200" وتحويلها لضرب أهداف أرضية".

وتابع: "تم تدمير 47 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعة زابوروجيه".
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
08:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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