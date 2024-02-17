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https://sputnikarabic.ae/20240217/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخ-وزورق-مسير-لـأنصار-الله-اليمنية-1086166332.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ وزورق مسير لـ"أنصار الله" اليمنية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ وزورق مسير لـ"أنصار الله" اليمنية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربتين، أمس الجمعة، ضد صاروخ كروز مضاد للسفن، وزورق مسير تابعين لجماعة "أنصار الله" في اليمن. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T14:26+0000
2024-02-17T14:26+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت: "نفذت القيادة المركزية الأمريكية، في 16 فبراير بنجاح ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن وزورق مسير في اليمن".وأضافت: "تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران إلى البحر الأحمر".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحرِ الأحمرِ، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقةً ومباشرة بفضل الله".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
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العالم, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ وزورق مسير لـ"أنصار الله" اليمنية

14:26 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربتين، أمس الجمعة، ضد صاروخ كروز مضاد للسفن، وزورق مسير تابعين لجماعة "أنصار الله" في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت: "نفذت القيادة المركزية الأمريكية، في 16 فبراير بنجاح ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن وزورق مسير في اليمن".

ووفقا للقيادة المركزية، فإنه "حددت الصاروخ والزورق المسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت: "تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران إلى البحر الأحمر".

وتابعت: "تشير التقديرات إلى أن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية "إم تي بولوكس"، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من "إم تي بولوكس" أو أي سفينة أخرى في المنطقة".

جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
"أنصار الله" تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر
06:51 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحرِ الأحمرِ، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقةً ومباشرة بفضل الله".

وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
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