https://sputnikarabic.ae/20240217/الناتو-يعلن-معارضته-لفكرة-الأسلحة-النووية-في-عموم-أوروبا-1086162217.html
الناتو يعلن معارضته لفكرة الأسلحة النووية في عموم أوروبا
الناتو يعلن معارضته لفكرة الأسلحة النووية في عموم أوروبا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، بأن إنشاء قدرة نووية لأوروبا، عندما يكون هناك بالفعل نظام نووي رادع وراسخ داخل الناتو،... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T11:45+0000
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وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "فكرة تطوير نوع من نظام الردع النووي المشترك الموازي بين بعض أعضاء الناتو دون تضمين أمريكا أو بريطانيا، لن تكون مفيدة ولن تؤدي إلا إلى تقويض الردع النووي (الناتو) الذي نجح بشكل جيد لسنوات عديدة".وأشار ستولتنبرغ إلى أن "أي مناقشات تشكك في نظام الردع النووي الحالي لن تؤدي إلا إلى تقويض التحالف".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت أمريكا ستوفر الحماية للحلف في حالة حدوث "هجوم من جانب روسيا"، فرد ترامب أنه "لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لا تخصص أموالا كافية للدفاع"."الناتو" يقرر إنشاء مركز تدريب جديد للجيش الأوكراني في بولنداورد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بالقول إن "تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يجب ألا تؤدي إلى بداية انهيار الحلف".وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20240217/ستولتنبرغ-يعترف-بأن-الناتو-لديه-مشاكل-مع-الاحتياطيات-العسكرية-1086160288.html
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العالم, الناتو, أخبار العالم الآن
العالم, الناتو, أخبار العالم الآن
الناتو يعلن معارضته لفكرة الأسلحة النووية في عموم أوروبا
11:45 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.02.2024)
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، بأن إنشاء قدرة نووية لأوروبا، عندما يكون هناك بالفعل نظام نووي رادع وراسخ داخل الناتو، لن يحقق أي فائدة.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "فكرة تطوير نوع من نظام الردع النووي المشترك الموازي بين بعض أعضاء الناتو دون تضمين أمريكا أو بريطانيا، لن تكون مفيدة ولن تؤدي إلا إلى تقويض الردع النووي (الناتو) الذي نجح بشكل جيد لسنوات عديدة".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن "أي مناقشات تشكك في نظام الردع النووي الحالي لن تؤدي إلا إلى تقويض التحالف".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت أمريكا ستوفر الحماية للحلف في حالة حدوث "هجوم من جانب روسيا"، فرد ترامب أنه "لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لا تخصص أموالا كافية للدفاع".
ورد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بالقول إن "تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يجب ألا تؤدي إلى بداية انهيار الحلف".
وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا".