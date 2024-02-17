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الهلال الأحمر الفلسطيني يتهم إسرائيل بممارسة "جرائم حرب" في مستشفى الأمل

الهلال الأحمر الفلسطيني يتهم إسرائيل بممارسة "جرائم حرب" في مستشفى الأمل

اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، قوات الجيش الإسرائيلي بممارسة جرائم حرب في مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T09:15+0000

2024-02-17T09:15+0000

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ونقلت قناة "الشرق" عن الهلال الأحمر الفلسطيني بيانا، قال فيه إن "الأطقم الطبية في مستشفى الأمل، تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى، رغم استمرار حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى".وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية في المستشفى تعرضت للتنكيل، حيث صادرت القوات الإسرائيلية الأموال، وخربت الأقسام فيه"، واصفة الأفعال الإسرائيلية في المستشفى بأنها "جرائم حرب، تعيق عملهم الإنساني".من جانبها، أعلنت بلدية غزة، أن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات المباني التابعة للبلدية، خلال الحرب الحالية على القطاع، بما في ذلك مكاتب إدارية وأسواق ومحال تجارية ومراكز ثقافية ومكتبات.في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص كانوا بداخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلي الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس"، وأضاف المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص مشتبه بهم في نشاط إرهابي داخل مستشفى ناصر".وأوضح المتحدث أن "ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار القتال في مناطق مختلفة في خان يونس بقطاع غزة، حيث تم القضاء على العديد من الإرهابيين والعثور على مخابئ أسلحة"، حسب تعبيره.وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع "ناصر" الطبي، ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

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