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https://sputnikarabic.ae/20240217/بعد-تخلي-موسكو-عن-الموز-الإكوادوري-كيتو-تعيد-النظر-في-قرار-نقل-الأسلحة-الروسية-إلى-أمريكا-1086156593.html
بعد تخلي موسكو عن الموز الإكوادوري.. كيتو تعيد النظر في قرار نقل الأسلحة الروسية إلى أمريكا
بعد تخلي موسكو عن الموز الإكوادوري.. كيتو تعيد النظر في قرار نقل الأسلحة الروسية إلى أمريكا
صرح السفير الروسي لدى الإكوادور، فلاديمير سبرينشان، عقب اجتماعه مع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بأن كيتو ألغت قرارها بتزويد الولايات المتحدة بالأسلحة... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T06:51+0000
2024-02-17T06:51+0000
العالم
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وقال السفير سبرينشان لوكالة "سبوتنيك" : "تم عقد اجتماع، يوم الجمعة (الأمس)، مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية الحالية بشكل تفصيلي، مع التركيز على بعض التعقيدات التي نشأت بين البلدين، في الأيام الأخيرة".وأضاف السفير، بالقول: "أكد الجانب الإكوادوري أن البلاد، نظرا لوضعها المحايد وعضويتها الدائمة في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تسمح لنفسها بالانجرار إلى صراع من جانب أي طرف، وموقف الإكوادور ليس إرسال الأسلحة والذخائر إلى المناطق الساخنة، بل المساهمة في إحلال السلام".وتابع سبرينشان، بالقول إن "دانييل نوبوا، وعد أيضًا ببذل كل جهد لمعالجة مخاوف سلطات الصحة النباتية الروسية، فيما يتعلق بإمدادات الموز".ومن جهته، شكر الرئيس نوبوا، الجانب الروسي على رد الفعل الإيجابي للبحث بشكل مشترك عن طرق للخروج من الوضع مع التعليق المؤقت لجزء من صادرات الموز الإكوادورية، مؤكدا على أن الجانب الإكوادوري سيبذل كل جهد لإزالة جميع مخاوف روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الإكوادور-تخطط-لمحاربة-الفساد-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1085163493.html
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بعد تخلي موسكو عن الموز الإكوادوري.. كيتو تعيد النظر في قرار نقل الأسلحة الروسية إلى أمريكا

06:51 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / STRمحل لبيع الموز
محل لبيع الموز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / STR
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صرح السفير الروسي لدى الإكوادور، فلاديمير سبرينشان، عقب اجتماعه مع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بأن كيتو ألغت قرارها بتزويد الولايات المتحدة بالأسلحة والمعدات الروسية التي تملكها قوات بلاده.
وقال السفير سبرينشان لوكالة "سبوتنيك" : "تم عقد اجتماع، يوم الجمعة (الأمس)، مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية الحالية بشكل تفصيلي، مع التركيز على بعض التعقيدات التي نشأت بين البلدين، في الأيام الأخيرة".
وأضاف السفير، بالقول: "أكد الجانب الإكوادوري أن البلاد، نظرا لوضعها المحايد وعضويتها الدائمة في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تسمح لنفسها بالانجرار إلى صراع من جانب أي طرف، وموقف الإكوادور ليس إرسال الأسلحة والذخائر إلى المناطق الساخنة، بل المساهمة في إحلال السلام".
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وتابع سبرينشان، بالقول إن "دانييل نوبوا، وعد أيضًا ببذل كل جهد لمعالجة مخاوف سلطات الصحة النباتية الروسية، فيما يتعلق بإمدادات الموز".
ومن جهته، شكر الرئيس نوبوا، الجانب الروسي على رد الفعل الإيجابي للبحث بشكل مشترك عن طرق للخروج من الوضع مع التعليق المؤقت لجزء من صادرات الموز الإكوادورية، مؤكدا على أن الجانب الإكوادوري سيبذل كل جهد لإزالة جميع مخاوف روسيا.
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