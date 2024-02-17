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بكين: الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي
بكين: الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار في العالم. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T12:04+0000
2024-02-17T12:04+0000
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وقال وانغ يي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "العلاقات بين الصين وروسيا، تلبي المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم".ولفت وانغ يي، إلى أن بكين لم ترفض قط المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.وأضاف الوزير الصيني: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لم تتخل الصين أبدا عن تعزيز السلام ولم تضعف جهودها لتعزيز المفاوضات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينيةوأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع قادة العالم، بما في ذلك روسيا، وكذلك كييف بشأن هذه القضية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.وينعقد مؤتمر ميونيخ الأمني، ​​في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/ شباط الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 50 رئيس دولة وحكومة، فضلا عن نحو 100 وزير.
https://sputnikarabic.ae/20240131/شويغو-روسيا-والصين-تطوران-تعاونهما-في-المجال-العسكري-وجميع-المجالات-الأخرى-1085605315.html
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العالم, روسيا, الصين, أخبار العالم الآن
العالم, روسيا, الصين, أخبار العالم الآن

بكين: الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي

12:04 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار في العالم.
وقال وانغ يي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "العلاقات بين الصين وروسيا، تلبي المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم".

وأشار وانغ يي، إلى أن روسيا هي أكبر جار للصين، والعلاقات بين البلدين تتطور على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة ولا تستهدف أطرافا ثالثة.

ولفت وانغ يي، إلى أن بكين لم ترفض قط المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
شويغو: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد
31 يناير, 10:35 GMT
وأضاف الوزير الصيني: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لم تتخل الصين أبدا عن تعزيز السلام ولم تضعف جهودها لتعزيز المفاوضات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع قادة العالم، بما في ذلك روسيا، وكذلك كييف بشأن هذه القضية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.
وينعقد مؤتمر ميونيخ الأمني، ​​في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/ شباط الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 50 رئيس دولة وحكومة، فضلا عن نحو 100 وزير.
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