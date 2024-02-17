https://sputnikarabic.ae/20240217/تقارير-إسرائيل-شنت-هجمات-على-خطي-أنابيب-غاز-رئيسيين-في-إيران-1086154313.html

تقارير: إسرائيل شنت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

تقارير: إسرائيل شنت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

كشف مسؤولون غربيون، اليوم الجمعة، أن إسرائيل شنت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران هذا الأسبوع، ما أسفر عن وقف تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى عدة... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T00:04+0000

2024-02-17T00:04+0000

2024-02-17T00:04+0000

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القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني، قولهم، "نفذت إسرائيل هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص".وأوضحوا أن إسرائيل تسببت أيضا في انفجار يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف العاصمة طهران، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء.ووصف أحد المسؤولين، الهجمات بأنها هجمات رمزية كبيرة كان من السهل على إيران إصلاح الأضرار الناجمة عنها، والتي لم تسبب سوى ضرر بسيط نسبيًا للمدنيين، حسب الصحيفة.وأشار المسؤول إلى أن الهجوم "أرسل إنذارًا قويًا للضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل في الوقت الذي يتوسع فيه الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن تصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة".والأربعاء الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، وقوع عمل تخريبي استهدف خطوط الغاز التي تغذي مدن محافظة جهار محال وبختياري، لافتًا إلى أنه لن يتم قطع إمدادات الغاز عن المحافظة.وقال الوزير الإيراني، في تصريحات متلفزة، إنه "في حدود الساعة 2 إلى 3 من بعد منتصف الليل أدى عمل تخريبي إرهابي إلى انفجار بثلاث نقاط في خطوط الغاز التي تغذي مدن محافظة جهار محال وبختياري.. واليوم سيتم إصلاح جميع خط الغاز".كان وزير النفط الإيراني قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن عطلا فنيا أصاب محطات الوقود في جميع أرجاء البلاد، نتيجة هجوم سيبراني.وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني وقتذاك، "أبلغت محطات الوقود أن بعض المحطات تعرضت لهجوم سيبراني، وتم إيقاف عملية تزويد السيارات بالوقود".وأضاف الوزير أن هناك "1650 محطة وقود تعمل في جميع أنحاء البلاد ويتم تزويدها بالوقود يدويًا من دون استخدام بطاقة الوقود المدعوم".من جانب آخر، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "مجموعة قرصنة مرتبطة سابقًا بإسرائيل أعلنت أنها عطلت محطات الوقود في جميع أنحاء إيران نتيجة هجوم سيبراني"، مشيرةً إلى أن المجموعة تطلق على نفسها اسم "العصفور المفترس".ونقلت الصحيفة، عن بيان أصدرته مجموعة القرصنة، أن الهجوم السيبراني "يأتي ردًا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة".وأضافت المجموعة: "قبل شهر، حذرناكم من أننا عدنا، وأننا سنفرض تكلفة على استفزازاتكم. هذه مجرد لمحة عما لدينا في جعبتنا".وأواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران، مما تسبب في تكدس المواطنين في صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.

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