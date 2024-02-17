https://sputnikarabic.ae/20240217/سفارة-روسيا-في-لندن-بريطانيا-تحاول-دون-أدلة-تحميل-السلطات-الروسية-مسؤولية-وفاة-نافالني-1086165380.html

سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسؤولية وفاة نافالني

سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسؤولية وفاة نافالني

أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية تحاول من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T13:38+0000

2024-02-17T13:38+0000

2024-02-17T13:39+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/65/1035866579_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f7a2c888c3ea08c741c0a7640ca8117c.jpg

موسكو - سبوتنيك. وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى لندن، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "في 16 شباط/فبراير، تمت دعوة المستشار بالسفارة لإجراء محادثة في وزارة الخارجية البريطانية. وخلال الاجتماع، أعرب الجانب البريطاني عن عدد من التقييمات المتحيزة وغير الواقعية للوضع المحيط بوفاة المواطن أليكسي نافالني، وحاول الجانب البريطاني من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عما حدث".وأوضحت السفارة في بيانها أن الدبلوماسي الروسي الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بوفاة نافالني أكد للجانب البريطاني أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية البحتة لروسيا غير مقبولة".وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن لندن منخرطة في "تكرار التلميحات المنحازة المناهضة لروسيا حتى قبل الكشف الرسمي عن كل ملابسات ما حدث، سعيا وراء أهدافها الجيوسياسية التصادمية".وتابعت السفارة بالقول: "تم التأكيد على أن روسيا لديها أيضًا الكثير من الأسئلة للندن، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التسميم المزعوم لنافالني في عام 2020".وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان الليلة الماضية، "استدعت المملكة المتحدة السفارة الروسية لتوضيح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة نافالني".وأعلنت دائرة السجون الفدرالية الروسية، أمس الجمعة، وفاة المعارض أليكسي نافالني، في السجن رقم 3، في منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات في أسباب الوفاة جارية.

https://sputnikarabic.ae/20240217/سفير-موسكو-لدى-أمريكا-تعليقات-واشنطن-بشأن-وفاة-نافالني-محاولة-غير-مقبولة-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1086154811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم