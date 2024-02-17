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https://sputnikarabic.ae/20240217/سفارة-روسيا-في-لندن-بريطانيا-تحاول-دون-أدلة-تحميل-السلطات-الروسية-مسؤولية-وفاة-نافالني-1086165380.html
سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسؤولية وفاة نافالني
سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسؤولية وفاة نافالني
أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية تحاول من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T13:38+0000
2024-02-17T13:39+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى لندن، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "في 16 شباط/فبراير، تمت دعوة المستشار بالسفارة لإجراء محادثة في وزارة الخارجية البريطانية. وخلال الاجتماع، أعرب الجانب البريطاني عن عدد من التقييمات المتحيزة وغير الواقعية للوضع المحيط بوفاة المواطن أليكسي نافالني، وحاول الجانب البريطاني من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عما حدث".وأوضحت السفارة في بيانها أن الدبلوماسي الروسي الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بوفاة نافالني أكد للجانب البريطاني أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية البحتة لروسيا غير مقبولة".وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن لندن منخرطة في "تكرار التلميحات المنحازة المناهضة لروسيا حتى قبل الكشف الرسمي عن كل ملابسات ما حدث، سعيا وراء أهدافها الجيوسياسية التصادمية".وتابعت السفارة بالقول: "تم التأكيد على أن روسيا لديها أيضًا الكثير من الأسئلة للندن، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التسميم المزعوم لنافالني في عام 2020".وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان الليلة الماضية، "استدعت المملكة المتحدة السفارة الروسية لتوضيح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة نافالني".وأعلنت دائرة السجون الفدرالية الروسية، أمس الجمعة، وفاة المعارض أليكسي نافالني، في السجن رقم 3، في منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات في أسباب الوفاة جارية.
https://sputnikarabic.ae/20240217/سفير-موسكو-لدى-أمريكا-تعليقات-واشنطن-بشأن-وفاة-نافالني-محاولة-غير-مقبولة-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1086154811.html
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العالم
العالم

سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسؤولية وفاة نافالني

13:38 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 13:39 GMT 17.02.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية تحاول من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى لندن، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "في 16 شباط/فبراير، تمت دعوة المستشار بالسفارة لإجراء محادثة في وزارة الخارجية البريطانية. وخلال الاجتماع، أعرب الجانب البريطاني عن عدد من التقييمات المتحيزة وغير الواقعية للوضع المحيط بوفاة المواطن أليكسي نافالني، وحاول الجانب البريطاني من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عما حدث".
وأوضحت السفارة في بيانها أن الدبلوماسي الروسي الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بوفاة نافالني أكد للجانب البريطاني أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية البحتة لروسيا غير مقبولة".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
سفير روسيا لدى أمريكا: تعليقات واشنطن بشأن وفاة نافالني محاولة غير مقبولة للتدخل في شؤوننا الداخلية
02:31 GMT
وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن لندن منخرطة في "تكرار التلميحات المنحازة المناهضة لروسيا حتى قبل الكشف الرسمي عن كل ملابسات ما حدث، سعيا وراء أهدافها الجيوسياسية التصادمية".
وتابعت السفارة بالقول: "تم التأكيد على أن روسيا لديها أيضًا الكثير من الأسئلة للندن، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التسميم المزعوم لنافالني في عام 2020".
وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان الليلة الماضية، "استدعت المملكة المتحدة السفارة الروسية لتوضيح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة نافالني".
وأعلنت دائرة السجون الفدرالية الروسية، أمس الجمعة، وفاة المعارض أليكسي نافالني، في السجن رقم 3، في منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات في أسباب الوفاة جارية.
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