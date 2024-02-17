https://sputnikarabic.ae/20240217/سياسي-فرنسي-يوضح-ما-فعله-ماكرون-لزيلينسكي-1086169530.html
سياسي فرنسي يوضح ما فعله ماكرون لزيلينسكي
سياسي فرنسي يوضح ما فعله ماكرون لزيلينسكي
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تقديم المساعدة لأوكرانيا على حساب مواطنيه. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T15:12+0000
2024-02-17T15:12+0000
2024-02-17T15:12+0000
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وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "قبل بضعة أيام اشتكى برونو لومير (وزير الاقتصاد والمالية) من أنه لا يعرف كيف سيتمكن من تخصيص مبلغ الـ 150 مليون يورو الذي وعد به المزارعين بعد حصارهم الأول! الليلة الماضية كتب ماكرون شيكًا إلى زيلينسكي بمبلغ يبلغ 20 ضعف ذلك! ثلاثة مليارات".وأشار إلى أن "المزارعين الغاضبين والفرنسيين الفقراء سيقدرون هذا النفاق الوحشي".وفي اليوم السابق، وقع ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، في اجتماع في باريس، على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأوضح الرئيس الفرنسي أن ذلك يشمل تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20240208/فرنسا-تتجاهل-الطلبات-الروسية-بشأن-مشروعية-تجنيد-المرتزقة-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-1085859743.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
سياسي فرنسي يوضح ما فعله ماكرون لزيلينسكي
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تقديم المساعدة لأوكرانيا على حساب مواطنيه.
وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "قبل بضعة أيام اشتكى برونو لومير (وزير الاقتصاد والمالية) من أنه لا يعرف كيف سيتمكن من تخصيص مبلغ الـ 150 مليون يورو الذي وعد به المزارعين بعد حصارهم الأول! الليلة الماضية كتب ماكرون شيكًا إلى زيلينسكي بمبلغ يبلغ 20 ضعف ذلك! ثلاثة مليارات".
وبحسب السياسي، فإن الرئيس الفرنسي اتخذ هذه الخطوة دون أي قلق بشأن العجز والديون في البلاد.
وأشار إلى أن "المزارعين الغاضبين والفرنسيين الفقراء سيقدرون هذا النفاق الوحشي".
وفي اليوم السابق، وقع ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، في اجتماع في باريس، على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأوضح الرئيس الفرنسي أن ذلك يشمل تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف لهذا العام.