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https://sputnikarabic.ae/20240217/شولتز-انتصار-بوتين-في-أوكرانيا-سيكون-له-عواقب-باهظة-الثمن-1086157566.html
شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن
شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن
صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع في أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T07:25+0000
2024-02-17T07:25+0000
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وقال شولتز في منشور عبر منصة "إكس": "ماذا سيحدث إذا نجح بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر تكلفة بكثير بكل الطرق من مساعدتنا لأوكرانيا".وحاول المستشار الألماني تبرير الصعوبات المالية الناجمة عن دعم نظام كييف.في التعليقات الموجودة أسفل منشور المستشار، أشار المستخدمون إلى أن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت بالفعل مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، والتعامل مع مشاكل ألمانيا.وفي وقت سابق، قال محللون من أكبر مجموعة مصرفية في هولندا (ING)، إن الاقتصاد الألماني سيواجه الركود في عام 2024، بدوره، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى أن "ألمانيا أصبحت أكثر فقرا بسبب قلة الفرص لضمان النمو الاقتصادي".وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن "ألمانيا لا تتلقى أموالا كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا".وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240210/شولتس-يعلق-على-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون-1085933914.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم

شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن

07:25 GMT 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع في أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتز في منشور عبر منصة "إكس": "ماذا سيحدث إذا نجح بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر تكلفة بكثير بكل الطرق من مساعدتنا لأوكرانيا".
وحاول المستشار الألماني تبرير الصعوبات المالية الناجمة عن دعم نظام كييف.
في التعليقات الموجودة أسفل منشور المستشار، أشار المستخدمون إلى أن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت بالفعل مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، والتعامل مع مشاكل ألمانيا.
وفي وقت سابق، قال محللون من أكبر مجموعة مصرفية في هولندا (ING)، إن الاقتصاد الألماني سيواجه الركود في عام 2024، بدوره، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى أن "ألمانيا أصبحت أكثر فقرا بسبب قلة الفرص لضمان النمو الاقتصادي".
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون
10 فبراير, 09:13 GMT
وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن "ألمانيا لا تتلقى أموالا كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا".
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
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