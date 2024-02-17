https://sputnikarabic.ae/20240217/شولتز-انتصار-بوتين-في-أوكرانيا-سيكون-له-عواقب-باهظة-الثمن-1086157566.html

شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن

شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع في أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T07:25+0000

2024-02-17T07:25+0000

2024-02-17T07:25+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084297821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89f926e753aa23a3773ad15c157bdd9b.jpg

وقال شولتز في منشور عبر منصة "إكس": "ماذا سيحدث إذا نجح بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر تكلفة بكثير بكل الطرق من مساعدتنا لأوكرانيا".وحاول المستشار الألماني تبرير الصعوبات المالية الناجمة عن دعم نظام كييف.في التعليقات الموجودة أسفل منشور المستشار، أشار المستخدمون إلى أن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت بالفعل مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، والتعامل مع مشاكل ألمانيا.وفي وقت سابق، قال محللون من أكبر مجموعة مصرفية في هولندا (ING)، إن الاقتصاد الألماني سيواجه الركود في عام 2024، بدوره، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى أن "ألمانيا أصبحت أكثر فقرا بسبب قلة الفرص لضمان النمو الاقتصادي".وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن "ألمانيا لا تتلقى أموالا كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا".وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240210/شولتس-يعلق-على-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون-1085933914.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا, العالم