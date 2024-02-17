https://sputnikarabic.ae/20240217/صحيفة-إيفاد-المبعوث-الأمريكي-إلى-بيروت-واتصالات-مكثفة-لمنع-تطور-الوضع-بين-لبنان-وإسرائيل-1086158181.html
صحيفة: إيفاد المبعوث الأمريكي إلى بيروت واتصالات مكثفة لمنع تطور الوضع بين لبنان وإسرائيل
صحيفة: إيفاد المبعوث الأمريكي إلى بيروت واتصالات مكثفة لمنع تطور الوضع بين لبنان وإسرائيل
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر خاصة، أن "فرنسا تشعر بقلق كبير إزاء مستوى التوتر المتزايد على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، ووجّهت رسائل مباشرة... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T07:58+0000
2024-02-17T07:58+0000
2024-02-17T07:58+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن "باريس وجّهت رسائل مباشرة عبر قنواتها الدبلوماسية إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد وتجنب حرب لن تكون في مصلحة أي جانب".وأقرت المصادر عينها بصعوبة الوضع وتصفه بـ"الحرج جدا"، معربة عن تخوفها من أن "تتدرج العمليات القتالية إلى المستوى العنيف الذي ارتقت إليه، في الآونة الأخيرة، يناقض ما يعلنه الجانبان اللبناني والاسرائيلي بأنّهما لا يسعيان إلى التصعيد".وتابعت الصحيفة، بالقول: "ما يجري يراكم مخاطر على الجميع، ما ينذر في لحظة ما بأن تخرج الأمور عن السيطرة وينزلق لبنان وإسرائيل والمنطقة أيضا إلى حرب واسعة. ومن هنا فإن باريس تشدد على وجوب أن تمنح كل الجهات الجهود القائمة فرصة لإنضاج حلول وتفاهمات سياسية تُخرج جبهة الجنوب اللبنانية من دائرة التوتر، وتثبت حالًا من الأمن والاستقرار على الجانبين، وباريس ماضية في مسعاها في هذا الاتجاه، وزيارات مسؤوليها ستتكرر في القريب العاجل إلى كل من بيروت وتل أبيب".وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية للصحيفة، أن "تأكيدات أمريكية بأن واشنطن لا ترغب بتوسع دائرة الصراع إلى جبهة لبنان، بل ما زالت تغلب خيار الحل السياسي وتجنب الحرب، وثمة مراسلات متجددة بهذا المعنى أُبلغت إلى لبنان وإسرائيل، مقرونة بتوجّه لدى الإدارة الأمريكية بإيفاد الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى لبنان وإسرائيل، في سياق الدور الذي يقوم به لاحتواء التصعيد".
https://sputnikarabic.ae/20240216/تصعيد-متواصل-وتهديد-متبادل-هل-يشهد-لبنان-حربا-شاملة-مع-إسرائيل-1086153134.html
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العالم العربي
صحيفة: إيفاد المبعوث الأمريكي إلى بيروت واتصالات مكثفة لمنع تطور الوضع بين لبنان وإسرائيل
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر خاصة، أن "فرنسا تشعر بقلق كبير إزاء مستوى التوتر المتزايد على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، ووجّهت رسائل مباشرة عبر قنواتها الدبلوماسية إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لـ"خفض التصعيد وتجنّب حرب لن تكون في مصلحة أي جانب".
وذكرت
صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن "باريس وجّهت رسائل مباشرة عبر قنواتها الدبلوماسية إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد وتجنب حرب لن تكون في مصلحة أي جانب".
وأقرت المصادر عينها بصعوبة الوضع وتصفه بـ"الحرج جدا"، معربة عن تخوفها من أن "تتدرج العمليات القتالية إلى المستوى العنيف الذي ارتقت إليه، في الآونة الأخيرة، يناقض ما يعلنه الجانبان اللبناني والاسرائيلي بأنّهما لا يسعيان إلى التصعيد".
وتابعت الصحيفة، بالقول: "ما يجري يراكم مخاطر على الجميع، ما ينذر في لحظة ما بأن تخرج الأمور عن السيطرة وينزلق لبنان وإسرائيل والمنطقة أيضا إلى حرب واسعة. ومن هنا فإن باريس تشدد على وجوب أن تمنح كل الجهات الجهود القائمة فرصة لإنضاج حلول وتفاهمات سياسية تُخرج جبهة الجنوب اللبنانية من دائرة التوتر، وتثبت حالًا من الأمن والاستقرار على الجانبين، وباريس ماضية في مسعاها في هذا الاتجاه، وزيارات مسؤوليها ستتكرر في القريب العاجل إلى كل من بيروت وتل أبيب".
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية للصحيفة، أن "تأكيدات أمريكية بأن واشنطن لا ترغب بتوسع دائرة الصراع إلى جبهة لبنان، بل ما زالت تغلب خيار الحل السياسي وتجنب الحرب، وثمة مراسلات متجددة بهذا المعنى أُبلغت إلى لبنان وإسرائيل، مقرونة بتوجّه لدى الإدارة الأمريكية بإيفاد الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى لبنان وإسرائيل، في سياق الدور الذي يقوم به لاحتواء التصعيد".