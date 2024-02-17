https://sputnikarabic.ae/20240217/لابيد-لو-كانت-أحداث-7-أكتوبر-خلال-فترة-رئاستي-لأرسل-نتنياهو-من-يحرق-منزلي-1086178580.html

لابيد: لو كانت أحداث 7 أكتوبر خلال فترة رئاستي لأرسل نتنياهو من يحرق منزلي

لابيد: لو كانت أحداث 7 أكتوبر خلال فترة رئاستي لأرسل نتنياهو من يحرق منزلي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إنه "لو كانت أحداث 7 أكتوبر قد جرت خلال فترة رئاستي للحكومة في البلاد، لأرسل بنيامين نتنياهو أشخاصا... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T20:16+0000

2024-02-17T20:16+0000

2024-02-17T20:16+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم السبت، عن لابيد، في مقابلة مطولة، أن من يتهرب من الخدمة في الجيش من المواطنين الإسرائيليين يجب ألا يتلقى أموالا من دولة إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240217/الشاباك-يحذر-من-اشتباكات-الفلسطينيين-مع-الشرطة-إذا-تم-تقييد-وصولهم-إلى-المسجد-الأقصى-في-شهر-رمضان-1086175532.html

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