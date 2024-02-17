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https://sputnikarabic.ae/20240217/ماسك-الأمريكيون-لا-يفهمون-مدى-قوة-الرقابة-الحكومية-في-الولايات-المتحدة-1086156696.html
ماسك: الأمريكيون لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة
ماسك: الأمريكيون لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة
صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الأمريكيين لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T06:57+0000
2024-02-17T06:57+0000
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وقال ماسك عبر منصة "إكس": "لا يزال المجتمع لا يفهم حتى جزءًا صغيرًا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".وأضاف: "كما كان متوقعًا، تعرضت أنا وشركاتي لهجوم مستمر بمجرد رفع الرقابة على هذه المنصة (الشبكة الاجتماعية إكس). إلى أي مدى سيأتون لإيقافي؟".وجاء ذلك تعليقا على منشور الملياردير ديفيد ساكس، الذي كتب أنه سعيد بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في هذا البلد "يتمتع بحرية التعبير والتحرر من الاضطهاد السياسي"، على الرغم من أن "الديمقراطيين يحاولون تقويض هذه الحقوق كل يوم".وفي خريف عام 2022، أنهى ماسك أخيرًا عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للمنصة، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب الرقابة الصارمة.
https://sputnikarabic.ae/20240211/ماسك-يدعو-القادة-الغربيين-إلى-تقبل-الحقيقة-المرة-والاعتراف-بالواقع-الجديد-1085958713.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ماسك: الأمريكيون لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة

06:57 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الأمريكيين لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة.
وقال ماسك عبر منصة "إكس": "لا يزال المجتمع لا يفهم حتى جزءًا صغيرًا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".
وأضاف: "كما كان متوقعًا، تعرضت أنا وشركاتي لهجوم مستمر بمجرد رفع الرقابة على هذه المنصة (الشبكة الاجتماعية إكس). إلى أي مدى سيأتون لإيقافي؟".
وجاء ذلك تعليقا على منشور الملياردير ديفيد ساكس، الذي كتب أنه سعيد بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في هذا البلد "يتمتع بحرية التعبير والتحرر من الاضطهاد السياسي"، على الرغم من أن "الديمقراطيين يحاولون تقويض هذه الحقوق كل يوم".
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
ماسك يدعو القادة الغربيين إلى تقبل الحقيقة المرة والاعتراف بالواقع الجديد
11 فبراير, 07:44 GMT
وفي خريف عام 2022، أنهى ماسك أخيرًا عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للمنصة، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب الرقابة الصارمة.
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