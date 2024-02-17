https://sputnikarabic.ae/20240217/مسؤول-روسي-يحذر-ماسك-من-أن-رقابة-الحكومة-الأمريكية-تلاحقه-1086159350.html

مسؤول روسي يحذر ماسك من أن رقابة الحكومة الأمريكية تلاحقه

مسؤول روسي يحذر ماسك من أن رقابة الحكومة الأمريكية تلاحقه

نبّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، من أن آلة الرقابة الحكومية الأمريكية تلاحقه. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T09:18+0000

2024-02-17T09:18+0000

2024-02-17T09:18+0000

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_6ad5e342610af692cb0d884e308446c0.jpg

وعلّق ميدفيديف على كلام الملياردير الأمريكي، عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول: "لقد بدأوا للتو بمراقبتك يا إيلون".وصرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم السبت، أن الأمريكيين لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة.وقال ماسك عبر منصة "إكس": "لا يزال المجتمع لا يفهم حتى جزءًا صغيرًا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".وجاء ذلك تعليقا على منشور الملياردير ديفيد ساكس، الذي كتب أنه سعيد بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في هذا البلد "يتمتع بحرية التعبير والتحرر من الاضطهاد السياسي"، على الرغم من أن "الديمقراطيين يحاولون تقويض هذه الحقوق كل يوم".وفي خريف عام 2022، أنهى ماسك أخيرًا عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للمنصة، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب الرقابة الصارمة.

https://sputnikarabic.ae/20240217/ماسك-الأمريكيون-لا-يفهمون-مدى-قوة-الرقابة-الحكومية-في-الولايات-المتحدة-1086156696.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا