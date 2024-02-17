https://sputnikarabic.ae/20240217/مشاة-البحرية-الروسية-تقتحم-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1086159012.html
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة مشاة عسكرية من البحرية الروسية، باقتحام مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T08:45+0000
2024-02-17T08:45+0000
2024-02-17T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات البحرية بتحسين موقعها بشكل كبير على طول خط المواجهة، وتواصل التقدم بدعم من المدفعية والطائرات الهجومية الروسية".وأشارت الوزارة إلى أن "قوات المشاة تهاجم العدو من اتجاهات عدة في وقت واحد وتقتحم دفاعاتهم بشكل منهجي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لهروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/ضابط-أوكراني-يقر-بترك-الجرحى-والقتلى-على-الطرقات-خلال-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086133794.html
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روسيا, العالم
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة مشاة عسكرية من البحرية الروسية، باقتحام مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات البحرية بتحسين موقعها بشكل كبير على طول خط المواجهة، وتواصل التقدم بدعم من المدفعية والطائرات الهجومية الروسية".
وأشارت الوزارة إلى أن "قوات المشاة تهاجم العدو من اتجاهات عدة في وقت واحد وتقتحم دفاعاتهم بشكل منهجي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.