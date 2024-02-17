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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/مشاة-البحرية-الروسية-تقتحم-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1086159012.html
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة مشاة عسكرية من البحرية الروسية، باقتحام مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T08:45+0000
2024-02-17T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات البحرية بتحسين موقعها بشكل كبير على طول خط المواجهة، وتواصل التقدم بدعم من المدفعية والطائرات الهجومية الروسية".وأشارت الوزارة إلى أن "قوات المشاة تهاجم العدو من اتجاهات عدة في وقت واحد وتقتحم دفاعاتهم بشكل منهجي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لهروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/ضابط-أوكراني-يقر-بترك-الجرحى-والقتلى-على-الطرقات-خلال-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086133794.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مشاة البحرية الروسية تقتحم معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

08:45 GMT 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة مشاة عسكرية من البحرية الروسية، باقتحام مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات البحرية بتحسين موقعها بشكل كبير على طول خط المواجهة، وتواصل التقدم بدعم من المدفعية والطائرات الهجومية الروسية".
وأشارت الوزارة إلى أن "قوات المشاة تهاجم العدو من اتجاهات عدة في وقت واحد وتقتحم دفاعاتهم بشكل منهجي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يقر بترك الجرحى والقتلى على الطرقات خلال الانسحاب من أفدييفكا
أمس, 13:14 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لهروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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