https://sputnikarabic.ae/20240217/مقتل-10-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-وسط-وجنوب-قطاع-غزة-1086179832.html

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T23:04+0000

2024-02-17T23:04+0000

2024-02-17T23:04+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وذكرات "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين.وقتل 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الجيش الإسرائيلي أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.وأوضحت مصادر طبية، أن 66 قتيلا وقعوا منذ صباح اليوم السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى