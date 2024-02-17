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القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية لقوات نظام كييف ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/موسكو-كييف-قررت-سحب-قواتها-من-أفدييفكا-لأسباب-غير-إنسانية-1086160131.html
موسكو: كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا لأسباب غير إنسانية
موسكو: كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا لأسباب غير إنسانية
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الأنباء الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم "الحفاظ على حياة الناس"، مؤكدة أن القرار المتخذ جاء... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T10:07+0000
2024-02-17T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها "لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية، من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
https://sputnikarabic.ae/20240217/القائد-العام-لقوات-كييف-يعلن-سحب-وحدات-عسكرية-من-مدينة-أفدييفكا-والتحول-للدفاع-1086154646.html
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موسكو: كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا لأسباب غير إنسانية

10:07 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 17.02.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الأنباء الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم "الحفاظ على حياة الناس"، مؤكدة أن القرار المتخذ جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها "لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط".

وأضافت زاخاروفا، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام"، بالقول: "الانسحاب ليس للسبب الذي تم ذكره من قبل كييف، لكن الرئيس الأوكراني والعصابة يعرفون كيف يقاتلون فقط من أجل الأموال الكبيرة، التي تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وضد المدنيين فقط، كل شيء آخر لا يهمهم".

جنود أوكرانيون من اللواء الميكانيكي 22 يقومون بإجلاء جندي في دونيتسك، 31 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد العام لقوات نظام كييف يعلن سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا
01:00 GMT
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".
وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية، من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.
وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
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