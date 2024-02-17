https://sputnikarabic.ae/20240217/وسائل-إعلام-غربية-تكشف-عن-تفاصيل-تنذر-بهزيمة-أوكرانيا-1086163247.html
وسائل إعلام غربية تكشف عن تفاصيل تنذر بهزيمة نظام كييف
وسائل إعلام غربية تكشف عن تفاصيل تنذر بهزيمة نظام كييف
صرحت صحيفة أمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحولت إلى استراتيجية "الدفاع النشط"، التي تكرر تصرفات القوات الألمانية، التي أدت إلى الهزيمة في الحرب... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T12:57+0000
2024-02-17T12:57+0000
2024-02-17T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "في عام 1943، عندما انقلب تيار الحرب ضد الرايخ الثالث، اختارت القيادة الألمانية، استراتيجية يائسة على الجبهة الشرقية".وأشارت، بالقول: "اليوم أوكرانيا... اختارت استراتيجية تكرار النهج الألماني قبل 80 عاما".وبحسب الصحيفة، فإنه بعد فشل "الهجوم المضاد"، والذي أضيف إليه نقص الذخيرة لصد الهجمات الروسية المستمرة، بدأ القادة الأوكرانيون يتحدثون عن الانتقال إلى "الدفاع النشط"، ووفقا لفكرتهم يجب أن "تُمنع الهجمات الروسية، بينما تسعى القوات الأوكرانية، في الوقت ذاته إلى البحث عن فرص لشن هجمات مضادة واستعادة المواقع".وأشارت إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية لن تسمح بهزيمة روسيا واستعادة الأراضي المفقودة، في الوقت ذاته، القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها الوسائل اللازمة لشن هجمات واسعة النطاق".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240217/القائد-العام-لقوات-كييف-يعلن-سحب-وحدات-عسكرية-من-مدينة-أفدييفكا-والتحول-للدفاع-1086154646.html
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روسيا
وسائل إعلام غربية تكشف عن تفاصيل تنذر بهزيمة نظام كييف
12:57 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 13:00 GMT 17.02.2024)
صرحت صحيفة أمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحولت إلى استراتيجية "الدفاع النشط"، التي تكرر تصرفات القوات الألمانية، التي أدت إلى الهزيمة في الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة: "في عام 1943، عندما انقلب تيار الحرب ضد الرايخ الثالث، اختارت القيادة الألمانية، استراتيجية يائسة على الجبهة الشرقية".
وأضافت: "نظرًا لأن الجيش الأحمر يفوقه (للجيش الألماني) عددًا وتسليحًا، فقد اعتمد الألمان على دفاع عدواني متحرك لوقف السلسلة المستمرة من الهجمات السوفيتية".
وأشارت، بالقول: "اليوم أوكرانيا... اختارت استراتيجية تكرار النهج الألماني قبل 80 عاما".
وبحسب الصحيفة، فإنه بعد فشل "الهجوم المضاد"، والذي أضيف إليه نقص الذخيرة لصد الهجمات الروسية المستمرة، بدأ القادة الأوكرانيون يتحدثون عن الانتقال إلى "الدفاع النشط"، ووفقا لفكرتهم يجب أن "تُمنع الهجمات الروسية، بينما تسعى القوات الأوكرانية، في الوقت ذاته إلى البحث عن فرص لشن هجمات مضادة واستعادة المواقع".
وتساءلت صحيفة "Business Insider"، قائلة: "إذا لم يتمكن هذا النهج من منع الجيش الأحمر من الاستيلاء على برلين، في عام 1945، فهل يستطيع إنقاذ أوكرانيا اليوم؟".
وأشارت إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية لن تسمح بهزيمة روسيا واستعادة الأراضي المفقودة، في الوقت ذاته، القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها الوسائل اللازمة لشن هجمات واسعة النطاق".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.