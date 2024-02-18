https://sputnikarabic.ae/20240218/إسبانيا-وبلجيكا-أبرز-مستوردي-الغاز-الطبيعي-المسال-الروسي-في-أوروبا-1086183572.html
إسبانيا وبلجيكا أبرز مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا
إسبانيا وبلجيكا أبرز مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا
كشفت البيانات الصادرة عن الإحصاءات الأوروبية أن بلجيكا وإسبانيا أصبحتا من الدول الأكثر شراء للغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث استحوذتا على ما يقرب من ثلاثة... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T07:39+0000
2024-02-18T07:39+0000
2024-02-18T07:39+0000
اقتصاد
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وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية حصلت إسبانيا على أكثر من 40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي زودته به روسيا أي حوالي 5.24 مليار متر مكعب (5% أكثر من العام السابق).وجاءت بلجيكا في المركز الثاني حيث شكلت صادراتها نحو 30%، وزادت مشترياتها 1.7 مرة إلى 3.82 مليار متر مكعب.ووفقا للبيانات، احتلت هولندا المركز الثالث، على الرغم من انخفاض الحجم السنوي بمقدار 1.9 مرة إلى 2.1 مليار متر مكعب. كما أصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث نمت 4.1 مرة لتصل إلى 750 مليون متر مكعب، مما جعلها تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر المشترين.وحلت البرتغال، التي زادت مشترياتها 1.4 مرة، إلى 390 مليون متر مكعب، في المركز الخامس. كما اشترت فنلندا وإيطاليا والسويد وإستونيا وليتوانيا كميات صغيرة من الغاز بإجمالي حوالي 380 مليون متر مكعب.وبشكل عام، ارتفعت مشتريات الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنحو ثلاثة في المئة، إلى 12.7 مليار متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تخطط-للاستحواذ-على-15-20-من-سوق-الغاز-الطبيعي-المسال-العالمي-بحلول-2035-1084490825.html
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اقتصاد
إسبانيا وبلجيكا أبرز مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا
كشفت البيانات الصادرة عن الإحصاءات الأوروبية أن بلجيكا وإسبانيا أصبحتا من الدول الأكثر شراء للغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث استحوذتا على ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية حصلت إسبانيا على أكثر من 40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي زودته به روسيا أي حوالي 5.24 مليار متر مكعب (5% أكثر من العام السابق).
وجاءت بلجيكا في المركز الثاني حيث شكلت صادراتها نحو 30%، وزادت مشترياتها 1.7 مرة إلى 3.82 مليار متر مكعب.
27 ديسمبر 2023, 10:10 GMT
ووفقا للبيانات، احتلت هولندا المركز الثالث، على الرغم من انخفاض الحجم السنوي بمقدار 1.9 مرة إلى 2.1 مليار متر مكعب. كما أصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث نمت 4.1 مرة لتصل إلى 750 مليون متر مكعب، مما جعلها تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر المشترين.
وحلت البرتغال، التي زادت مشترياتها 1.4 مرة، إلى 390 مليون متر مكعب، في المركز الخامس. كما اشترت فنلندا وإيطاليا والسويد وإستونيا وليتوانيا كميات صغيرة من الغاز بإجمالي حوالي 380 مليون متر مكعب.
وبشكل عام، ارتفعت مشتريات الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنحو ثلاثة في المئة، إلى 12.7 مليار متر مكعب.