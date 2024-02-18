https://sputnikarabic.ae/20240218/إنقاذ-صيادين-من-طوف-جليدي-في-روسيا-فيديو-1086185111.html
إنقاذ صيادين من طوف جليدي في روسيا... فيديو
إنقاذ صيادين من طوف جليدي في روسيا... فيديو
نشرت وزارة الطوارئ الروسية فيديو لعملية إنقاذ 82 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم في بحر أوخوتسك، قرب جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي بمساعدة زوارق خاصة... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:38+0000
2024-02-18T08:38+0000
2024-02-18T08:38+0000
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وقالت الوزارة على "تلغرام": "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين معلومات بشأن انجراف جليدي في منطقة ستارودوبسكوي. ووفقا للمعلومات الأولية، كان هناك أكثر من 80 شخصا على الجليد".وأضافت: "انتقل رجال الإنقاذ التابعين إلى مكان الحادث. الجليد انجرف بعيدا عن الشاطئ على مسافة كيلومتر واحد، وتم إنقاذ الصيادين بمساعدة قوارب خاصة، كما تم استدعاء مروحية "مي -8" لتابعة للوزارة".ووفقا للوزارة، فإن 14 فردا و8 زوارق وآلية شاركوا في إنقاذ الصيادين.
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نادي الفيديو, روسيا
إنقاذ صيادين من طوف جليدي في روسيا... فيديو
نشرت وزارة الطوارئ الروسية فيديو لعملية إنقاذ 82 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم في بحر أوخوتسك، قرب جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي بمساعدة زوارق خاصة ومروحية "مي-8".
وقالت الوزارة على "تلغرام": "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين معلومات بشأن انجراف جليدي في منطقة ستارودوبسكوي. ووفقا للمعلومات الأولية، كان هناك أكثر من 80 شخصا على الجليد".
وأضافت: "انتقل رجال الإنقاذ التابعين إلى مكان الحادث. الجليد انجرف بعيدا عن الشاطئ على مسافة كيلومتر واحد، وتم إنقاذ الصيادين بمساعدة قوارب خاصة، كما تم استدعاء مروحية "مي -8" لتابعة للوزارة".
ووفقا للوزارة، فإن 14 فردا و8 زوارق وآلية شاركوا في إنقاذ الصيادين.