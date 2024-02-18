https://sputnikarabic.ae/20240218/الإمارات-تعلن-وصول-تجارتها-الخارجية-غير-النفطية-35-تريليون-درهم-في-2023-1086185577.html
الإمارات تعلن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية 3.5 تريليون درهم في 2023
الإمارات تعلن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية 3.5 تريليون درهم في 2023
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 2023، 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار). 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T09:00+0000
2024-02-18T09:00+0000
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وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية". وتابع: "رسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 .. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26٪ .. ومع تركيا لأكثر من 103٪ .. ومع هونغ كونغ - الصين 47٪ .. ومع الولايات المتحدة 20٪ .. وذلك خلال عام واحد فقط".ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية المنشورة في شهر فبراير/ شباط 2023، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 2.233 تريليون درهم في 2022، بنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
الإمارات تعلن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية 3.5 تريليون درهم في 2023
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 2023، 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار).
وقال حاكم دبي
، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".
وتابع: "رسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 .. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26٪ .. ومع تركيا لأكثر من 103٪ .. ومع هونغ كونغ - الصين 47٪ .. ومع الولايات المتحدة 20٪ .. وذلك خلال عام واحد فقط".
ووفقا لبيانات
وزارة الاقتصاد الإماراتية المنشورة في شهر فبراير/ شباط 2023، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 2.233 تريليون درهم في 2022، بنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2021.